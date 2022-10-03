（台中）盧秀燕邀年輕人 喝咖啡談願景

盧秀燕爭取年輕人選票，昨天邀請多位青年朋友到競選總部喝咖啡、聊願景。（記者陳建志攝）

2022/10/03 05:30

〔記者陳建志、歐素美／台中報導〕競選連任的台中市長盧秀燕，昨天首次在競選總部亮相，並和年輕人喝咖啡、談願景，並化身競總一日咖啡店長，行銷台中咖啡，現場學習沖泡咖啡，強調希望藉由這次選舉建立良好的正面示範，舉辦的活動盡量減少政治味，多做對台中有益的事情。

盧秀燕競選總部上週進駐，盧秀燕昨天首次進到競選總部，第一個活動就是和十多位在地年輕人喝咖啡、談願景，搶攻年輕選票，其中一位住在大里的年輕人表示，這幾年每次回家都覺得故鄉多了很多建設；另一位年輕人則說關心寵物的相關建設。

顧照毛孩 3年多來增6座寵物公園

盧秀燕表示，自己是第一個將國民運動中心結合兒童相關設施，並取名「國民暨兒童運動中心」的縣市長，希望讓親子都可以在這裡運動。強調自己家裡也有養毛小孩，很清楚飼主的需求，並說自己剛上任時，全台中只有一座寵物專用公園，三年多來努力建設，現在已經增加六座，全市有七座公園設置寵物專區，若能順利當選連任會繼續增加，這次總部也推出廿九區有感政績明信片設計，展現過去三年多來對台中市整體提升發展的努力。

盧贈重陽金牌 人瑞讚「凍蒜第一名」

盧秀燕昨天也前往清水區橋頭里探視人瑞吳許側，並致贈重陽節金牌、禮金及禮品等，吳許側一見盧市長就說「凍蒜第一名」，還稱讚市長「很水」，讓市長笑得開懷。盧市長詢問阿嬤有何養生之道？阿嬤則說平常都「隨便吃」，不挑食，沒有什麼特殊的養生之道。

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