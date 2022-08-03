蔡其昌爭取預算打造筏子溪水岸綠廊 議員︰市府規劃和建設緩慢

2022/08/03 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕筏子溪是台中市的母親之河，民進黨市議員林祈烽昨天在市議會指出，民進黨市長參選人、立法院副院長蔡其昌最近爭取了近八千萬元，將筏子溪打造成水岸綠廊，批盧市府在過去四年的規劃和建設太過緩慢；而國民黨市議員黃馨慧則指出，長達十幾公里河岸，動用民眾納稅公帑市價徵收，恐並非最佳選擇；水利局表示，筏子溪是中央管河川，市府已成立「筏子溪周邊環境整頓推動小組」，積極爭取中央經費。

中市議會昨天進行「筏子溪沿岸景觀綠廊整治規劃」專案報告，民進黨市議員林祈烽表示，筏子溪雖然是中央管理的河川，但市府在整治和規劃的功能定位上，要扮演更積極的角色，市民要的不只是意象，而是要一個可以親水遊憩、又有景觀生態水岸綠廊，市府計畫要從魚市場到TAICHUNG意象文字地標之間的河段，營造成綠廊景觀，總工程經費要花四千一百萬元，但台灣大道以北的筏子溪段也應該有規劃。

國民黨市議員黃馨慧表示，筏子溪「水環境」營造已有初步輪廓，期待再造生態、文化及教育功能，讓筏子溪真正成為大台中迎賓門戶。

水利局長范世億表示，該局是站在認養的角度管理，景觀要著墨多少其實很困難，民間團體認為筏子溪最好不要去動它；至於蔡其昌現在爭取的，都是土地徵收的部份，這部份三河局也還沒完成，整個符子溪周圍如果都要弄得很漂亮，要跨局處的整合，還要再跟三河局協調。

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