太平咬人狗坑登山步道 滿布毛毛蟲

太平咬人狗坑登山步道階梯到處可看到蠕動的毛毛蟲。（記者陳建志攝）

2022/08/03 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕蟲蟲危機！台中太平區咬人狗坑登山步道，近日登山客爬山時發現，步道的階梯、護欄全都布滿毛毛蟲，數量有好幾百隻很嚇人，沾染到毛毛蟲的細毛，皮膚會有奇癢無比的接觸性皮膚炎，希望市府能儘快派人協助處理；市府觀旅局表示，目前為毛毛蟲出沒季節，屬自然現象，提醒穿著長袖、長褲爬山。

觀旅局︰目前是出沒季節

太平咬人狗坑登山步道，步道串聯多元，登頂三汀山，可遠眺大台中景色，上下山一趟約二至三個小時，是屯區相當熱門的登山步道，近日有民眾卻發現，其中一段階梯步道遍佈毛毛蟲，擔心接觸到蟲子的細毛，會衍生皮膚炎症狀。

醫師︰有症狀應趕緊求診

亞洲大學附屬醫院皮膚科醫師方心禹表示，毛毛蟲身上的毛含有毒素，除直接掉在身上的直接接觸，也會沾染在植物等物體的表面，隨著風吹或碰觸到植物而沾染到皮膚，出現群聚型的丘疹，並產生劇癢或刺痛感，衍生接觸性皮膚炎，最好趕緊到皮膚科求診治療。

提醒登山時著長袖、長褲

市府觀旅局則表示，咬人狗坑步道穿插於農林果園步道間，目前正值毛毛蟲出沒季節，屬於自然生態現象，提醒民眾登山時可穿著長袖、長褲，倘若發現不明昆蟲停留在身上，應採驅趕方式切勿拍打，若因接觸造成身體不適，請儘速就醫治療。

登山步道出現大批毛毛蟲，連護欄上面也都佈滿毛毛蟲，嚇壞登山客。（記者陳建志攝）

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