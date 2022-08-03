推營養午餐免費 蔡其昌批盧秀燕

2022/08/03 05:30

〔記者林旻臻／台中報導〕民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌提出「公立國中小學免費營養午餐」政見，遭國民黨議員質疑是為選舉而開的空頭支票，副市長黃國榮還說，蔡其昌可在中央提案，市府會再評估預算研議，對此，蔡其昌昨天回應，各縣市都有相似的主張，市長盧秀燕的重心未放孩子身上，「市長如果都叫別人去做，這樣未免也當得太輕鬆了吧」，中市政府則反擊說，蔡別成為僅憑印象隨意評論的「印象派」。

蔡︰盧秀燕重心未放孩子身上

蔡其昌昨日出席陽光棒球夏令營開幕式時指出，過去許多跨黨派議員，主張推動免費營養午餐，盧秀燕並未理會，他提出此政見，是希望能幫助年輕人養育孩子，提高生育率，焦點應該聚集在盧秀燕執政四年來做了些什麼？

市府︰蔡勿僅憑印象隨意評論

蔡其昌認為，市府若想推動政策，市長應主動爭取預算，過去林佳龍、胡志強擔任市長時，他都向中央爭取預算，盧秀燕卻事事推卸給中央，不跟中央維持友好關係，或是將責任推給中央民意代表，根本就是「別人的囝死袂了」，「市長如果都叫別人去做，這樣未免也當得太輕鬆了吧」。

新聞局長鄭照新回應，市府相關政策皆有所本可考，蔡副院長自詡是「行動派」，期許拿出行動與市府分工合作，而非忽略數據與政策事實，僅憑謠傳印象隨意評論的「印象派」。

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