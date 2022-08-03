為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    推營養午餐免費 蔡其昌批盧秀燕

    2022/08/03 05:30

    〔記者林旻臻／台中報導〕民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌提出「公立國中小學免費營養午餐」政見，遭國民黨議員質疑是為選舉而開的空頭支票，副市長黃國榮還說，蔡其昌可在中央提案，市府會再評估預算研議，對此，蔡其昌昨天回應，各縣市都有相似的主張，市長盧秀燕的重心未放孩子身上，「市長如果都叫別人去做，這樣未免也當得太輕鬆了吧」，中市政府則反擊說，蔡別成為僅憑印象隨意評論的「印象派」。

    蔡︰盧秀燕重心未放孩子身上

    蔡其昌昨日出席陽光棒球夏令營開幕式時指出，過去許多跨黨派議員，主張推動免費營養午餐，盧秀燕並未理會，他提出此政見，是希望能幫助年輕人養育孩子，提高生育率，焦點應該聚集在盧秀燕執政四年來做了些什麼？

    市府︰蔡勿僅憑印象隨意評論

    蔡其昌認為，市府若想推動政策，市長應主動爭取預算，過去林佳龍、胡志強擔任市長時，他都向中央爭取預算，盧秀燕卻事事推卸給中央，不跟中央維持友好關係，或是將責任推給中央民意代表，根本就是「別人的囝死袂了」，「市長如果都叫別人去做，這樣未免也當得太輕鬆了吧」。

    新聞局長鄭照新回應，市府相關政策皆有所本可考，蔡副院長自詡是「行動派」，期許拿出行動與市府分工合作，而非忽略數據與政策事實，僅憑謠傳印象隨意評論的「印象派」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    管制空品新招 市府改採限碳措施
    2022/08/03 05:30

    管制空品新招 市府改採限碳措施

    女星體重達人生巔峰 險丟主持棒

    國泰青年節3X3籃球賽 提供學子築夢舞台
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播