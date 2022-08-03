《檢視盧政績》綠︰重大建設停滯 藍︰禁得起考驗

中市議會藍綠攻防盧秀燕政見績效，藍營議員肯定盧秀燕多項政見達標。（吳瓊華提供）

2022/08/03 05:30

市府︰市長施政發展策略 至6月底總實現率94.5％

〔記者蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕台中市議會定期會，藍綠陣營昨天再度為盧秀燕的政績交鋒，綠營批盧市府只會宣傳開工，重大建設卻是執行率低、大停滯，去年台中購物節買房、買車、逛百貨等，佔總消費金額三分之一，變「台中購屋節」，空品改善也「搶老天爺功勞」；藍營則肯定盧市長政績是有目共睹、禁得起考驗；台中市政府則強調，市長盧秀燕所提施政發展策略，到六月底止總實現率達九十四點五％，落實對市民的承諾。

賴佳微︰去年109件重大建設 87件執行率未達8成

民進黨議員賴佳微點出，盧市府重大建設預算總執行率，相較去年下降十一％，重大建設不是大停滯，就是工程延宕，去年一百零九件重大建設，有八十七件執行率未達八成，重大建設弄不好、治安也管不好，是盧秀燕施政的重大敗筆；同黨議員謝明源也直指，盧秀燕最愛說「開不了工的要開工、完不了工的要完工」，卻是「只要開個工、沾個邊」，政見達成率根本不高。

黃守達︰空品改善 其實是「收割老天爺功勞」

綠營議員黃守達也質疑，市府宣稱台中市上半年PM2.5濃度首次低於國家標準，但彰化與南投的平均濃度都與台中相近，甚至六都也都比去年同期減少，台中空品改善是拜今年初雨量豐沛、氣象條件有利微粒洗除與擴散所賜，卻被盧市府拿來誇口「市長換人、空氣換新」，他呼籲「不要收割老天爺的功勞」。

陳淑華︰台中購物節淪為「台中購屋節」

綠營議員陳淑華也指出，市府最愛誇口的台中購物節績效，去年有三分之一的消費金額來自購屋、購車或逛百貨公司，基層、平民經濟受惠有限，已淪為「台中購屋節」；同黨議員楊典忠質疑，盧上任至今，促進民間參與公共建設投資案件總共有卅四件簽約案，海線地區有八件，卻僅兩件完成，同黨議員江肇國也說，台積電到高雄投資，高雄市政府很快解決用電用水及道路問題，但台中市效率太差；同黨議員施志昌批評盧市府用數字矇騙市民，台中工具機產業出口金額從全球第四降到第七，盧市府卻毫無戰略佈局。

吳瓊華肯定恢復老人健保政見達標

藍營議員則多表肯定，吳瓊華指出，盧秀燕政見，包括恢復老人健保及改善空污等政見均達標，黃馨慧也肯定，歷經三屆市長，筏子溪「水環境」營造已有初步輪廓等；陳文政表示，盧秀燕極重視學童的教學環境，明年度的「教育建設及設備預算」編列更高達廿八億，感謝市府為孩子所做的努力。

中市議會今藍綠交鋒盧秀燕政見績效，綠營議員賴佳微批評重大建設執行率低。（賴佳微提供）

疫後拚經濟，議員陳淑華批台中購物節淪「台中購屋節」。（陳淑華提供）

市長換人空氣換新？議員：收割老天爺的功勞。（黃守達提供）

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