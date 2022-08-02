台中第三市場百年慶 議員籲別再搓湯圓

經發局要為第三市場舉行百年慶活動，市議員要求促銷不要煙火式。（市府提供）

2022/08/02 05:30

〔記者蘇孟娟、蘇金鳳／台中報導〕經發局要為第三市場舉行百年慶祝活動，多位市議員質疑經發局是否只會辦煙火式的行銷活動，市議員鄭功進更指出，市府竟規劃搓湯圓及包水餃大賽等慶祝活動，相關活動未見在地性，第三市場分明有諸多名攤，市府不設法連結，只會千篇一律搓湯圓、包水餃，態度敷衍且不用心；經發局表示，第三市場百年慶活動，均是以市場特色角度出發，相關活動將再與市場自治會討論後辦理，期帶動第三市場整體營收及知名度。

經發局︰將與自治會討論

經發局將舉行第三市場百年慶活動，市議員鄭功進昨天在市議會指出，市府斥資上千萬推動「百年慶專案計畫」，但多數攤商嘆無感，只聞樓梯響，未見具體的軟、硬體建設說明會，更未見結合「老店行銷」的百年慶，而前朝籌劃第二市場百年慶長達一年，「換了市長真的差好多」。

鄭功進指出，市府定調要以議題、故事來辦理行銷活動，應該串聯現有的老字號品牌，重新賦予當代行銷元素的靈魂，讓這些傳統市場的好吃、好玩，能夠開拓更多的主顧及市場。

市議員邱素貞表示，經發局長年補助各大商圈、市場推廣行銷，卻都淪為煙火式，無法持續帶進購物人潮，要求提出長久提振人潮策略。

市議員李中表示，國外市場的遮陽棚可遮陽擋雨，但第三市場目前僅有塑膠棚，只可稍微遮陽無法遮雨，且不美觀，除要求第三市場百週年慶活動要與地方溝通外，市府要組跨局處小組，對道路遮陽棚提出解決方案。

經發局表示，將召開跨局處會議，針對避雨效果可行性部分進行研商，落實市場基礎設施更新，營造更友善的消費環境。

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