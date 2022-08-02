蔡其昌︰文化景觀管理 台中市府要多用心

立法院副院長蔡其昌邀體育署等會勘豐洲國小籃球場等運動設施 ，爭取中央補助改善。（記者歐素美攝）

2022/08/02 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕參選台中市長的立法院副院長蔡其昌，昨到豐洲國小會勘爭取運動設施經費近千萬元，並舉辦座談會衝選情，針對媒體詢問，他表示彩虹眷村是台中市的景觀及文化資產，市府責無旁貸要做最好的維護跟管理，批評盧市府對舊場館活化再利用，看不出願景及想法，缺乏開創性，但對既有的至少應該要有維持的能力，彩虹眷村被破壞，建議市府對文化資產及景觀的管理要多多用心，市府則強調做好管理及維護，第一時間已報警，彩虹眷村不容破壞。

市府︰彩虹眷村不容破壞

蔡其昌昨表示，針對破壞彩虹眷村的行為，我們不以為然，應依法處置，但市府對於這些文化資產及景觀的管理也要多多用心，「新的沒有辦法持續來開發，這幾年下來整個舊場館活化再利用，看不出願景及想法，沒有願景、想法及開創性，至少對既有的至少應該要有維持的能力」。

他強調，彩虹眷村是包括國外旅客非常喜歡來的地方，也是台中非常有特色文化景觀的重要景點，盧市府如果長期不用心，放任景觀被破壞，對文化界及很多市民朋友都是痛心疾首的事情。

市府回應指出，文化局一直都很關心彩虹眷村景觀與建物維護狀況，不分黨派，二○一七年就曾執行修繕，昨起並封村半年進行加固工程，盼在公益性原則下加強建物保存，讓彩虹爺爺的美好繪畫持續展現世人面前；對於部分牆面遭人刻意破壞，第一時間即報警處理，強調彩虹眷村不容破壞，已對相關涉案者提告，交由司法裁決。

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