蔡其昌推免費營養午餐 台中市府審慎評估

議員陳淑華指出，盧市府號稱年補助午餐十一億元，但全是胡、林前市長政策延續。（陳淑華提供）

2022/08/02 05:30

綠議員︰小孩沒選票就不做？ 藍議員︰應向中央提案全國都免費

〔記者蘇孟娟、蘇金鳳／台中報導〕民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌端「國中小學免費營養午餐」政見，昨在台中市議會引起藍綠攻防，市府指現行午餐補助年編十一億餘元、全國最多，但綠營議員揭預算有一半來自中央，甚至均是遠溯自前市長胡志強、林佳龍時加碼的政策延續，批現任市長盧秀燕「到底為午餐升級做了什麼」、「補助老人健保、小孩沒選票就不做」；藍營議員批評政策是選舉考量，建議「蔡副院長不要把格局做小」應向中央提案全國都免費；教育局估推動政策約需卅億元，台中市副市長黃國榮則鬆口指出，市長已指示教育局研究預算「審慎評估」；蔡其昌再強調，市府絕對有預算執行，盼不分藍綠一起來幫忙父母分憂。

年編11億補助 半數來自中央

民進黨議員陳淑華指出，包括午餐水果費及貧困學生午餐補助早從胡志強時推動，加碼五元補助及國產午餐食材獎勵則是林佳龍的政績，「盧市長對營養午餐升級做了什麼」；議員王立任與謝志忠則說，全面午餐免費可避免午餐品質城鄉差距，市府宣稱年編十一餘億元的午餐補助，實質有半數來自中央預算。

包括林祈烽、鄭功進、施志昌、林德宇、賴佳微均質疑，連南投、彰化、新竹等九縣市財政不如台中的縣市都推免費午餐，教育局推說免費營養午餐會被納入社會福利預警考核，恐扣減補助款，但盧市府可以年編廿餘億推老人健保全面免費，還有免費公車，當年甚至喊出花博門票市民全部免費，卻不補助孩子午餐，「小孩沒選票就不推」。

無黨籍議員也贊同午餐免費

謝明源、何敏誠、邱素貞、曾朝榮、江肇國也強力支持營養午餐免費，讓孩子吃得好；連親民黨籍議員段緯宇與無黨籍的陳清龍均表態支持，陳清龍認為無差別的午餐免費補助可讓學生不被貼標籤。

但國民黨議員劉士州、張廖乃綸及羅廷瑋、陳成添、吳瓊華、陳政顯等均抨擊全面午餐免費只為選舉，開空頭支票，無視預算排擠，市府已照顧好弱勢學生午餐，家長在意的是吃得更好，而不是免費；李中與李麗華則指出，蔡其昌是立法院副院長應發揮職務在中央提案促全國營養午餐免費，不是選舉到才在台中提政見，「把格局做小」。

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