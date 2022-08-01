彩虹爺爺難過 痛罵「他是大壞蛋」

文創公司執行長魏丕仁強調，彩虹爺爺的原作及有紀念性的畫作，有完整保留下來。（民眾提供）

2022/08/01 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市知名景點彩虹眷村驚傳起碼六處牆面遭潑漆，警方目前已將涉嫌潑漆的文創公司執行長魏丕仁，以及員工等共十四人依毀損罪送辦，但創作這些彩繪的彩虹爺爺黃永阜，得知此事難過到徹夜未眠，還氣到痛批「一輩子創作被毀，他（指魏）是壞人、大壞蛋」，痛心不已，而魏丕仁昨天也到現場說明，表示園區八成到九成以上都已是該團隊的作品，前天的行動是凸顯委曲，至於黃永阜的原創作品都有留下，並沒有遭到破壞。

彩虹眷村因屋齡已經五十年，牆面出現龜裂問題，市府八月一日進行全面加固工程，園區內的文創業者合約在七月三十一日終止，市府在七月二十五日發文通知業者，請其在期限前遷出並保持彩繪牆面現狀，未料引來業者等十四人塗漆破壞彩繪牆，恐將吃上涉毀損官司，目前除魏限制住居，其餘十三名涉案人無保請回，而文創業者昨持續搬運作業，除文化局及警察局都派員到場，彩虹爺爺黃永阜獲悉一生心血遭破壞，以親筆信表達痛心，表示「今天聽到彩虹村的畫被魏丕仁帶頭塗掉，我很難過、很傷心，一輩子的創作都被他毀了，他是壞人、大壞蛋。」

而魏昨下午現身彩虹眷村表示，團隊經營彩虹眷村已超過十年，期間為修復眷村老舊建築也花了三、四百萬，將彩虹眷村推廣至全台甚至是全世界，團隊「沒有功勞也有苦勞」，市府發公文要他短短五天內搬走，無奈下只好出此下策。

魏強調，當初都有與彩虹爺爺黃永阜簽訂合約，不過近年來他因年事已高，無法再親自畫畫，團隊根據黃平時所繪的草圖在眷村內進行作畫，而黃也時常在一旁監督，團隊也算是承襲到黃的理念，現在彩虹眷村的畫作，有八至九成都是團隊創造的作品，智慧產權也是團隊所有，強調「雖然知道會遭到不少罵聲，但確實受到民眾關注團隊的委屈」，強調這些被塗改的畫作，全是他們團隊自己所創，既然市府要求恢復原狀，團隊乾脆自己塗漆，而彩虹爺爺的原作及有紀念性的畫作，都有完整的保留下來。

黃永阜是近代素人藝術家代表之一，有彩虹爺爺之稱。（資料照，記者許國楨翻攝）

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