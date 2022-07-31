蔡其昌批治安 市府：感謝監督

蔡其昌批盧秀燕對治安改善不用心。（記者蘇金鳳攝）

2022/07/31 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市發生許姓街友持美工刀傷人，民進黨中市長參選人、立委蔡其昌昨天受訪表示，已向盧市長反映多次，台中市治安要好，要整合警政、民政、社政，盧市長卻無動於衷，讓這個城市槍聲四起、刀光劍影，盧秀燕市長要承擔責任；新聞局長鄭照新表示，感謝各界的監督、指導與支持，市府會強化橫向溝通與聯繫，對於治安問題責無旁貸。

槍擊案破案 盧秀燕向警察致謝

此外，中市潭子滷味攤槍案昨天破案，因腳舊疾復發開刀住院的市長盧秀燕，再度透過臉書宣布，犯嫌被發現時已經身亡，她要向勇敢保護市民的警察同仁致敬。

不過，潭子槍擊案雖破案，又爆出街友拿刀傷人，蔡其昌表示，中市治安事件連二連三發生，讓市民感到恐慌，盧秀燕要投入心力，而不是在臉書震怒，但盧卻無動於衷，讓市民感到恐慌及不滿。

時代力量黨主席、立委陳椒華昨天陪同市議員參選人，於新民市場拜票時表示，中市兩天兩起槍案，治安拉警報，市府對治安應加強管理；時代力量潭雅神參選人鄭勁節表示，應從制度面去著手，補足員警人力，不要讓警察過勞，治安才有辦法改善。

新聞局長鄭照新則回應，市府對治安責無旁貸，心存僥倖者切勿以身試法，警方永遠站在市民安全一方，勿枉勿縱貫徹維護治安，對不法情事絕不寬貸，務必將不法份子繩之以法，拒絕暴力情事，維護市民安全生活環境。

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