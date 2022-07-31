台中彩虹眷村牆面遭塗油漆 破壞原創作

未遭破壞前的彩繪牆。 （資料照）

2022/07/31 05:30

〔記者張瑞楨、蘇金鳳／台中報導〕中市相當知名景點彩虹眷村，昨天傍晚竟被某文化創意公司十四人，用油漆潑灑原有創作方式破壞，他們主張有權利這樣做，未破壞彩虹爺爺的作品，中市文化局當場報警，中市警局四分局依毀損罪現行犯逮捕十四人，並移送法辦，文化局並立即派人清除，努力恢復原樣，文化局強調，彩虹眷村是台中著名的文化景點，不容惡意破壞，報警之外也將提告。

文創公司：未塗彩虹爺爺的畫作

該公司執行長說，該公司七月卅一日的認養期限到了，上月跟文化局討論，文化局遲遲沒答覆，不接電話，拜託議員約文化局官員談，也至今都無回應，文化局卻於七月廿日來公文，要求「恢復原狀」，因此，他把文創公司創作的繪畫塗銷，藉此恢復原狀，但不含彩虹爺爺的繪畫。

據指出，此案源於十多年前，彩虹爺爺與此公司簽約，將著作權讓渡賣斷給公司，不料，彩虹爺爺約十年前與中國籍廖姓女子結婚後，雙方衍生糾紛，該公司宣稱，已支付彩虹爺爺與妻子六百多萬元，但廖女卻反控，公司沒有履行約定，沒有依約給錢，去年十一月廖女帶彩虹爺爺搬走，雙方伙伴關係變調，衝突愈演愈烈。

文化局長陳佳君表示，警方到場後，發現有十四人涉案，並且還在現場亂塗，警方把嫌犯帶回警局偵辦，疑似因文化局不再與此公司續約，對方便以油漆塗抹遮蓋現有彩繪牆面。

文化局原訂明日起進行加固工程

陳佳君表示，因為彩虹眷村是土角厝，因五十年屋齡已有牆面龜裂問題，為維護遊客安全，文化局即將於八月一日進行全面加固工程，預期工程近半年，屆時彩虹眷村將再亮麗現身。

文化局指出，七月二十五日發文通知合約業者，因八月份將進行加固工程，需要於期限前遷出並保持彩繪牆面現狀，業者於昨天陸續搬走財物後，便疑似以油漆塗抹遮蓋現有彩繪牆面，文化局立即報警處理，警察局也帶回涉案十四人詢問筆錄，將依毀損罪嫌法辦。

捍衛文化資產 文化局：一定提告

文化局表示，據悉彩虹眷村畫作的智慧財產權問題正在法院審理中，但無論如何，皆不應破壞彩虹眷村，對於此項行為市府一定提告毀損，展現市府堅決捍衛文化建設與資產決心。

彩虹眷村昨遭人以油漆破壞原彩繪牆面，市府文化局表示決不寬貸。（文化局提供）

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