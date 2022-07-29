台中市2355億總預算 爭議聲中通過一讀

2022/07/29 05:30

議會開議 議員質疑預算年年增 建設卻多延宕 市府︰嚴守財政紀律

〔記者蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕台中市議會第三屆第八次定期會廿八日開議，台中市長盧秀燕因腳傷舊疾手術住院請假兩天，而是否會繼續請假則仍有變數，市長施政報告因此延期到九月，而民進黨市長參選人、立法院副院長蔡其昌則現身議會拜會民進黨團，並祝福盧秀燕早日康復，雖然盧秀燕請病假，但市府明年度的總預算達二三五五億餘元仍通過一讀付委員會審議，但議員何敏誠與陳淑華均質疑總預算年年增加，甚至四年來預算總額比前市長林佳龍任內還多一千五百億元，「蓋一條捷運藍線都還有剩」，錢花得多人民卻無感，市府則強調，嚴守財政紀律，這次預算編列是近十年來舉債額度最少的一年。

盧秀燕手術請假 施政報告延至9月

台中市議會昨天進行本屆最後一次大會，市長盧秀燕因腳手術請假，副市長黃國榮表示，何時能出院上班仍待醫院評估，而蔡其昌拜會民進黨團表達爭取支持及感謝之意，由於市長請假，雖然民進黨團建議專案報告及市長施政報告都延後，但無黨籍議員陳廷秀反對，國民黨團在政黨協商也不認同，最後決定只有施政報告延後。

議會昨進行明年度市政總預算一讀會，市府明年度歲入一四○九．八一億元，歲出預算總額為一五○四．八三億元，歲入歲出差短九十五餘億元，較今年度減少○．九八億元，另附屬單位預算案支出規模為八五○．四一億元，民進黨議員何敏誠指出，市府預算編列看不出有何施政連續性及創新性，甚至多是照抄去年再依比例增加，讓人失望，要求退回重編。

4年預算總額 比林佳龍任內多1509億

陳淑華更指，明年度的預算總額高達二三五五億元，較今年再增加四十四億，盧秀燕這屆任期四年預算共八七一三億元，對比林佳龍四年任內預算總額多編了一五○九億元，等於「可以蓋一條捷運藍線還有剩」、廿五座巨蛋、十五座台灣智慧營塔或打通卅五條市政路延伸工程，但大家只看到許多重大建設遲遲無法完工；尤其明年度預算已較今年度增加四十四億元下，還要再舉債九十五億，預算究竟花到哪，均令市民無感；不過，就在二位議員發言後，議長張清照直接裁示通過一讀會交付委員會審查，而也未再有議員發言。

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