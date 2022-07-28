《分科測驗成績出爐》中一中醫群最高293級分 中女中299級分

中女中陳彥彣克服「心魔」分科測驗考到299級超高分可望圓學醫夢想。（中女中提供）

2022/07/28 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大學分科測驗成績廿七日公布，台中一中生物醫藥班群（昔第三類組）數甲、物理、化學、生物、英文五科最高分二九三級分，台中女中該班群最高二九九級分，均可望挑戰台大醫科；今年物理爆難，全國僅七十九人滿級分，中一中及中女中各有九人及三人考到滿級分；因今年分科測驗新制，登記分發入學校系參採科目不一，甚至需加計學測成績或有學測門檻，無前例或參考分數可循下，考生選填志願陷「燒腦」，台中一中校長林隆諺建議，因分科測驗報考數大減且申請入學回流名額多，考生可善用一百個志願，從夢幻志願開始填。

大學分科測驗成績揭曉，台中一中預估台大醫學系需要五科二八五級分以上，醫學系與牙醫系可能落在二五八級分以上；台大電機系可能落在四科（未採計國文）二二○級分以上，法商政學群熱門校系則至少需要國文、英文、歷史、地理、公民五科二六○級分左右。

中一中今年有四一四人報考，占應屆人數四成五八，其中文史法商政班群（昔日的第一類組）國、英、歷、地、公五科最高分二八一級分，理工班群（昔第二類組）數甲、物理、化學、英文四科最高分二三四級分，生物醫藥班群（昔第三類組）數甲、物理、化學、生物、英文五科最高分二九三級分。台中女中則有二五六人應考，佔畢業生數三成九八，文史法商政班群五科最高分二九一級分，理工班群數四科最高分二四○級分，生醫班群五科最高二九九級分。

考出二九九級超高分的中女中學生陳彥彣立志學醫，她說，拚分科測驗最大困難須克服包括同學申請入學都已錄取的孤獨感與放手一搏的未知感，能堅持到最後並獲佳績最開心。

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