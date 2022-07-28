接連槍擊案 蔡其昌：市民恐慌主因

蔡其昌批蔡蒼柏的見縫插針言論荒謬，要求盧秀燕要說明。（記者蘇金鳳攝）

2022/07/28 05:30

〔記者蘇金鳳、張瑞楨、蘇孟娟／台中報導〕台中連兩日爆發槍擊案，台中市長盧秀燕廿七日又因腿傷舊疾復發臨時請假二度手術清除腿部髖關節血塊，因醫囑需留院觀察，今續請假，因市議會第三屆第八次定期會今起開議，盧秀燕請假格外引關注，民進黨市長參選人、立法院副院長蔡其昌祝她早日康復；民進黨議會黨團總召江肇國除表遺憾並祝福外，因是議會本屆最後一次會期，廿九日預定進行市長施政總報告，也是市長本屆任內最後一次施政總報告，希望盧市長能出席親向市民報告；國民黨團書記長吳瓊華則表示，黨團尊重醫囑。

治安檢討 盧秀燕強調絕不閃躲

盧秀燕則為再度請假且不能進議會備詢向市民及議會致歉，強調，「很快會跟大家見面」；針對治安檢討聲浪另強調，「做不好的面對檢討，絕不閃躲」。

另針對市警局長蔡蒼柏前天在市警局「肅槍掃黑專案」的勤前教育時，竟指若不做臨檢動作，「會讓民意代表繼續炒作，指台中是慶記之都，造成民眾恐慌」，蔡其昌直斥蔡蒼柏的言論太荒謬且令人錯愕，難道槍聲、槍擊案是假的，接二連三的槍擊案不正是造成市民恐慌的主因，治安亮紅燈，警察局長卻怪罪媒體、怪民代，盧市長很少參加治安會報，警察局長又稱大掃蕩只是做樣子給媒體、市民看，難怪治安不會好，盧市長要負起最大責任。

而盧稍早則已在臉書表示，兩起槍擊案造成市民心生不安所以她請警方展開肅槍專案，強化治安，目前一起已破案，另一起全力緝兇，一定會為家屬討公道。

另議會今天將召開本屆最後一次會期，審議明年預算以及市長施政報告等，盧秀燕開議前續請假特別引關注，議長張清照指出，有收到盧市長今天的假單，市長住院尚不確定會休幾天，但他原則上先同意市長今、明兩天請假。

盧秀燕則強調，她一向重視議會的質詢，過去開刀完的復原期間，她也曾拄著拐杖進議會備詢、說明市政推動的方向與成果，但如今「身體狀況的確不允許」，她替自己加油強調「很快會跟大家見面」。

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