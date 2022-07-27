《台中》谷關危橋遲未重建 地方憂安全

谷關大橋遲未重建，地方擔心大橋安全。（記者歐素美攝）

2022/07/27 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕前市長林佳龍爭取營建署補助重建谷關大橋、南門橋及濱海橋，南門橋廿五日完工啟用，濱海橋也完工即將啟用，谷關大橋卻遲未動工改建，地方表示，谷關大橋橋墩還在大甲溪河道內，每次大雨來襲滾滾洪流，居民擔心橋被沖斷，對此，市府建設局表示，谷關大橋經定期橋梁檢測結果屬U2等級，尚無結構使用性及安全問題，將持續定期進行橋檢維護，並就危險老舊橋梁研籌經費改建。

前市府建設局長黃玉霖表示，二○一七年台中市政府獲營建署委託，調查大台中市區道路系統瓶頸路段、危橋等，二○一八年，市府成功爭取到幾座危橋補助，包括台中市區的南門橋、谷關溫泉區的谷關大橋及高美觀光旅遊區的濱海橋，工程經費營建署補助七十％，市府自籌卅％。

市府:尚無結構問題 爭取經費改建

他指出，南門橋廿五日完工啟用，濱海橋也完工即將啟用，谷關大橋卻沒有動靜，「三座危橋兩樣情」，希望無論市區或偏鄉，執政者都能以市民為本，讓市民擁有安全橋梁，這是交通人權，也是交通平權。

谷關社區發展協會理事長尹敬倫表示，谷關大橋橋墩在大甲溪的河道中，每次大雨來襲，居民擔心橋墩倒塌斷裂，市府因未提出配合款，致谷關大橋遲遲未能重建，萬一出事誰負責？

建設局則說，谷關大橋改建經費約兩億四千萬元，將持續定期進行橋檢維護，並就危險老舊橋梁研籌經費改建。

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