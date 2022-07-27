整治筏子溪 蔡其昌推「大台中門戶計畫」

立法院副院長蔡其昌（左一）、水利署長賴建信（右一）會勘爭取整治筏子溪大雅區農路橋上游380公尺的河川。 （記者歐素美攝）

2022/07/27 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕立法院副院長蔡其昌昨邀集水利署等會勘，爭取一億多元預算，整治筏子溪位於大雅區農路橋上游三百八十公尺河段，水利署第三河川局預計二〇二四年底完工。蔡其昌批評說，台中市水岸缺乏整體規劃，他若當選市長，四年內將啟動卅公里的水岸綠廊計畫，推動筏子溪的「大台中門戶計畫」，市府水利局表示，市府從二〇一九年起至今，已投入一億多元，在尊重自然生態下，引導民眾了解、親近筏子溪。

市府：已成立周邊環境整頓推動小組

水利署長賴建信表示，筏子溪全長十二．七九公里，水利署共斥資五十億元，完成周邊水利地的徵收，這是最後一哩路，未來筏子溪安全沒有問題，烏溪橋及農路橋是中市府主管的橋樑，市府提報計畫書，就會依照程序補助。

蔡其昌表示，他持續推動台中的水岸綠廊，但沒有地方政府整體性的規劃，民代向中央爭取經費，都是一段一段，掛一漏萬，前市長林佳龍任內打造筏子溪迎賓河岸，盧市長上任後即停擺或建設緩慢，他若擔任市長，將推動筏子溪的「大台中門戶計畫」，要水安全，更要水環境。

水利局表示，筏子溪是中央管轄河川，市府規劃整頓不分中央與地方，並成立「筏子溪周邊環境整頓推動小組」，由秘書長黃崇典督導各局處，規劃筏子溪周邊國土計畫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法