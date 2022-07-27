《台中》鼓勵長者打第四劑 明後天增46快打站

中央獎勵月底截止，盧秀燕宣佈廿八、廿九日加開四十六處快打站幫長輩打疫苗。（台中市府提供）

2022/07/27 05:30

中央獎勵施打措施月底截止 市府請七萬多名合格長者多利用

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中央對六十五歲以上長者、五十五歲以上原住民，接種第四劑疫苗獎勵措施，將於月底截止，且不會再延期，為了讓符合資格的長輩，能打第四劑又能領獎勵，市長盧秀燕廿六日在市政會議宣佈，廿八、廿九日將加開四十六處快打站，為七萬多名符合資格的長輩接種，請長輩多利用，有更多保護力，又能領中央獎勵的五百元禮券及兩劑快篩試劑。

維護長輩權益 盧在市政會議中宣佈

盧秀燕指出，中央針對六十五歲以上長者接種獎勵延期至七月卅一日止，為維護長輩權益，讓全市約七萬名符合資格的長輩，能打完第四劑領得獎勵，趕在月底前、廿八、廿九日開設四十六處快打站。

民政局指出，近來天氣炎熱，市府為提升長者接種舒適度，此次快打站除公所、鄰里活動中心外，有十四站調整至校園，提供體育館、禮堂等大型場域，備有冷氣空調設備或增設水冷扇，報到區、留觀區也妥適規劃長者休息等待區域，另戶外空間視現場環境搭設遮陽、遮雨棚，並於排隊動線儘量設置風扇，讓長者安心接種。

戶外防曬搭遮陽棚 排隊動線設風扇

民政局指出，此次快打站開設以「分里、分時段」原則分流接種，民眾無須另外申請或預約，只要依通知時間、地點，攜帶通知書、健保卡、身分證、並事先填妥疫苗接種評估及意願書（隨通知書發放），以及小黃卡前往接種即可。

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