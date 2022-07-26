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    首頁　>　臺中市

    西屯、南屯開講 蔡其昌啟動陸戰

    2022/07/26 05:30

    〔記者歐素美、林旻臻、蘇孟娟／台中報導〕年底九合一選戰漸加溫，立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌廿五日啟動與地方鄉親面對面的計畫，第一站選擇在西屯區與南屯區，與在地立委及市議員舉辦市政座談會，跟選民面對面談願景，強調會走遍台中每個村里，持續在台中市各區舉辦超過百場市政座談會。

    蔡其昌昨晚攜立委張廖萬堅、林靜儀，市議員陳淑華、林祈烽、何文海、張耀中等人出席在西、南屯區的市政座談會，吸引數百民眾到場支持，蔡其昌指出，四年來，盧市府讓不少重大建設延宕及停滯，他若能上任，會力拚在四年內讓捷運動工；他還說，因擔任立法院副院長，疫情緊張期間他在中央拚命幫台中爭取資源，卻有人拚命在地方「貼貼紙」，利用行政資源打選戰。

    蔡其昌另指出，拚經濟重要，但拚經濟不是口號要有具體的方法，像台積電到台中投資，盧市長號稱她去爭取，一遇到興農高爾夫球場會員權利受損時，盧市長一下子就推給中央了；台中市有很多東西要拚，空氣品質也要拚，盧市長四年時間很多建設速度變慢或停工，所以選一個行動派，可以衝的市長很重要。

    此外，東勢區東勢國小操場跑道，因周遭樹根竄入地面，導致跑道隆起及龜裂，PU鋪面破損嚴重，戶外籃球場地面也斑駁劣化、籃球框架老舊無安全措施等，蔡其昌昨邀集教育部體育署等人會勘，體育署允諾補助六百八十五萬元改善。

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