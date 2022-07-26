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    首頁　>　臺中市

    當街開槍殺人 議員︰荒謬像無政府

    2022/07/26 05:30

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市廿四深夜傳攤商慘遭槍殺爆頭案，民進黨台中市議會黨團總召江肇國指出，中市的治安竟已經差到任何人都能夠擁槍、隨便路邊就開槍射殺人，「荒謬到就像無政府狀態」，民眾如何信任盧市府有維護治安的能力；國民黨議會黨團書記長吳瓊華則強調，雖不樂見重大案發生，但中市警方已往重大刑案均能快速偵破，支持警方辦案魄力與決心；無黨籍議員陳清龍則強調，每次重大刑案發生，市府就亮出一堆治安成績數據，但民眾對數據無感，盼警方能快破案。

    綠營︰市府應思考如何防治案件頻傳

    台中市六月底知名滷肉飯小吃店發生鬥毆致一人死亡，當時台中市長盧秀燕曾向犯案嗆聲，「不要以為我們警察是塑膠做的，敢來台中囂張、犯案，天南地北一定抓到你」，不過，台中廿四日深夜再傳槍響，滷味攤商街頭慘遭爆頭身亡，再度震撼地方。

    民進黨團總召江肇國抨擊，台中治安已差到任何人都能夠擁槍、隨便路邊就開槍射殺人，促盧市府儘速緝兇之餘，更應該思考如何防治社會案件頻傳，不讓市民活在恐懼中。

    藍營︰支持警方辦案魄力與決心

    無黨籍議員陳清龍也說，台中每發生重大刑案，市府就搬出一堆數據強調治安維護實績，但民眾對數據無感，警方應加速破案。

    國民黨黨團書記長吳瓊華指出，台中市已往重大刑案發生時，警方均能快速度破案，相信市府及警方拚治安的決心與能力；國民黨議員陳政顯也說，政治人物只講風涼話，無助改善治安，更讓警方士氣受挫，台中市是消費型城市，仍能拚出全國治安前段班，值得肯定。

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