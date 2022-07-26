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    首頁　>　臺中市

    《滷味攤老闆遭槍殺》擺脫慶記之都惡名 蔡其昌︰盧市長加油

    針對媒體詢問滷味攤老闆曾男被槍殺一事，蔡其昌要盧市長加油。（記者歐素美攝）

    針對媒體詢問滷味攤老闆曾男被槍殺一事，蔡其昌要盧市長加油。（記者歐素美攝）

    2022/07/26 05:30

    〔記者蘇孟娟、林旻臻、歐素美、許國楨／台中報導〕台中市潭子區廿四日再傳槍響，滷味攤老闆曾男被槍殺爆頭不治，立法院副院長蔡其昌昨面對媒體詢問表示，「盧市長要加油了」！批評台中市長盧秀燕治安會報出席率低，整個治安的狀況，讓人民感到憂心，如果他有機會在台中市服務，將整合整個市府的力量，擺脫「慶記之都」的嘲諷跟惡名，讓人民安心；盧秀燕則強調公權力不容挑戰，一定會把兇嫌緝捕歸案，繩之以法，嚴加重辦，還家屬公道，也維護台中治安。

    蔡︰四年來市長對治安會報出席率低

    蔡其昌昨面對媒體詢問對台中治安看法，他表示，又見槍響，市民朋友最擔心的就是台中治安接二連三出現槍擊事件，而且每件都讓人感受到怵目驚心，感到恐慌，他並表示，「我一直再三強調，我們應該擺脫『慶記之都』的嘲諷跟惡名，但四年來市長對治安會報的參與出席率低，整個治安狀況，讓人民感到憂心，如果我有機會在台中市服務，將讓市民朋友安心。

    蔡其昌說，治安不能只靠警察局，所有民政、社政的力量應該要一起介入，這樣才能讓台中市的治安逐步擺脫這些嘲諷跟惡名，讓人民在這個城市的生活能夠感到安心跟放心，「盧市長要加油了」，治安一直聽到槍響，這種新聞、這種印象，讓人民感不安，這都是極為不妥的事情。

    盧︰一定緝凶歸案嚴加重辦還家屬公道

    盧秀燕昨回應指出，警方已在第一時間掌握案情及嫌犯身份，研判應該是私人感情糾紛，正在加強緝捕當中，一定會把他緝捕歸案，繩之以法，嚴加重辦，還家屬公道，也維護台中治安，強調台中市公權力不容挑戰，一旦有人在這裡犯罪，一定強力逮捕歸案，「彰顯正義與公道」。

    台中市警察局則表示，台中市治安會報兩個月一次，盧市長任內共召開廿一次，均依規定由市長或副市長陳子敬主持，疫情期間，如防疫會議時間衝突，則由市長開場，陳副市長接續主持。

    盧秀燕強調公權力不容挑戰。（記者蘇孟娟攝）

    盧秀燕強調公權力不容挑戰。（記者蘇孟娟攝）

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