大里南門橋拓寬通車 何欣純批慢3年

台中大里第3代南門橋近期完成橋面工程作業，昨日提前通車。（市府提供）

2022/07/26 05:30

何質疑工程款中央107年核定 為何109年底才動工 建設局︰盧秀燕上任隔年提計畫 並無延宕

〔記者林旻臻／台中報導〕台中市南門橋興建已超過一甲子，為連接大里區、東區及南區的重要橋梁，因橋梁老舊且橋寬只有十四公尺，市府在中央補助下進行改建拓寬工程，封橋施工一年半，昨日舉行祈福典禮，正式通車，市長盧秀燕表示此為重大喜事。立委黃國書則表示，中央在民國一○七年已核定工程款，好奇市府為何到一○九年底才動工，立委何欣純批評，市府只會攬功搶功，行政效率極差，還無視市民交通需求與安全問題。對此，建設局表示，自盧秀燕一○八年上任後，隔年隨即提送計畫，一○九年編列相關工程預算，並在年底開工，無延宕情事。

建設局長陳大田表示，新建橋型採中路式鋼拱橋、藍綠色橋體，並搭配植栽點綴，夜晚吊索還會投射燈光。

盧秀燕提到，南門橋為日治時期興建的吊橋，四十七年改建為第二代混凝土橋樑，此次改建拓寬的第三代橋梁，近日已完成橋面工程作業，經市府專業勘查及符合道路交通相關規定下，先行開放通車。

剩管線遷移 預計9月全數完工

建設局表示，南門橋改建因附掛管線眾多，包含中華電信光纖及市話纜線、自來水幹管、瓦斯、電力管線等，施工過程市府積極協調各單位，以配合工程遷移及埋設管道，今年九月工程預計可全數完工。

黃國書、何欣純爭取七成預算

本次工程總經費七成由立委黃國書、何欣純向中央申請補助。何欣純指出，前市長林佳龍爭取中央補助建設，內政部營建署早在一○七年七月就核定經費，但盧秀燕上任後，市府設計規劃卻一再延宕，拖了三年之久才動工。

何欣純強調，地方有重大建設，中央一定支持，絕對補助到最高金額、最高上限的經費，但市府要有效率，有行動力，才能彰顯執政能力，但在南門橋重建改建工程上，盧市府行政效率嚴重不佳，更糟糕的是，只會攬功搶功，無視地方殷殷期待，這樣的市長及團隊實非市民之福。

建設局說明，南門橋改建工程於一○七年經內政部同意納入生活圈道路交通系統建設計畫補助，一○九年起編列相關工程預算，全力辦理工程設計及採購發包作業，年底順利開工，並無延宕。

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