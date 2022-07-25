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    首頁　>　臺中市

    〈蔡其昌政見成話題〉 打通漢翔路 國民黨選將要蔡向中央爭取

    2022/07/25 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨市長參選人、立法院副院長蔡其昌日前提出要打通市政路和漢翔路的政見，國民黨市議員楊正中、西屯區市議員參選人楊大鋐都表示，楊正中本人已在市議會質詢已多次提出這項建議，但市府回應因開闢經費龐大，將研議分期分段開闢的可行性，請蔡其昌要打通漢翔路，不必等到當選市長，現在就可以向中央爭取儘快動工；蔡其昌表示，感謝國民黨議員參選人來認同他的政見，強調自己他不只現在擔任立法院副院長會努力協助爭取，未來擔任台中市長時，民進黨的四位立法委員也會持續來追蹤預算補助的進度，地方與中央一條心，相信可以爭取更多建設預算回到台中，建設大台中。

    蔡：感謝認同 會持續爭取預算

    西屯區市議員參選人楊大鋐表示，他接獲許多市民反映，要求環中路以西路段的漢翔路要延伸打通到東大路和中科園區，方便在園區工作的市民上下班，市議員楊正中也兩次在議會提出質詢，要求市府要延伸打通漢翔路，以紓解中科園區的上下班車流。

    漢翔路延伸 市府初估經費逾46億

    楊大鋐指出，漢翔路延伸打通路段屬於計畫道路，開闢的長度約三一四○公尺、計畫寬度為四○公尺，台中市政府初估開闢所需總經費約需四十六億八八○○萬元，也因為經費較龐大，因此建設局回應將研議「分期分段」開闢的可行性，並等到預算籌措到位後，依規定辦理開闢相關事宜。

    楊大鋐說，漢翔路打通所需經費龐大，建議蔡其昌應先發揮其立法院副院長的影響力，先幫市府多爭取中央補助預算，不要等到要選舉了，才把開闢漢翔路當成是選舉政見。

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