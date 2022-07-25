蔡其昌談城市願景 市場掃街人氣旺

立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌（中）與立委張廖萬堅（左起）、議員何文海、南屯市場自治會會長陳連炳、議員張耀中昨日上午到南屯市場拜訪攤商。（記者林旻臻攝）

2022/07/25 05:30

到西屯、南屯市場拜訪攤商 表示未來仍會持續一步一腳印走訪各地

〔記者許國楨、林旻臻／台中報導〕選情加溫！立法院副院長、台中市長參選人蔡其昌繼舉辦團結勝選記者會後，昨日繼續走訪市場拜票行程，與立委及議員到西屯、南屯市場拜訪攤商，沿途受到許多民眾及商家熱烈歡迎，紛紛高喊凍蒜及合照留影，也有攤商熱情贈送代表「好彩頭」的菜頭，祝他年底順利當選。

攤商祝福贈代表「好彩頭」的菜頭

蔡其昌與立委張廖萬堅、市議員林祈烽、陳淑華、何文海、張耀中與多位里長，昨上午在西屯市場自治會長王正源、南屯市場自治會長陳連炳陪同下，接連到這兩處市場掃街拜票，與攤商問候寒喧時，受到不少民眾及「鐵粉」熱情歡迎，紛拿出手機要求合影並齊聲高喊凍蒜，人氣相當旺。

立委、議員表示感受市民熱情

張廖萬堅說，攤商及市民朋友的反應都很熱情，以過去自己掃街經驗來說，能看出蔡其昌在市區也同樣擁有高支持度，相信未來一定成功逆轉勝，翻轉盧市府執政下停滯的台中！而四位議員也紛紛表示，走訪市場攤商都感受到熱情，民進黨市長及議員選舉要拚雙贏，台中會更好。

蔡其昌則表示，先前獲民進黨徵召時就說過，將用最誠懇方式雙腳走遍台中每一個村里，親自跟每一位選民表達對城市願景，讓台中未來大發展、大建設的理念，未來仍會持續一步一腳印走訪各地，盧市長是否也會如此，他並不曉得，會持續按自己的步調前進。

另台北市議員徐巧芯在臉書上發文，指控遭蔡其昌臉書粉專封鎖，還刪留言，蔡其昌表示，粉專經營由小編處理，他並不知情，但會盡量讓大家發言，不會封鎖特定人士。

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