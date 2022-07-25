暑假加國旅補助 景點湧現車潮

天氣炎熱，民眾紛上山避暑，大雪山國家森林遊樂區遊客暴增兩倍多，入園的大雪山林道昨大塞車。（記者歐素美攝）

2022/07/25 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕天氣炎熱，上山避暑及下水遊玩的民眾多，大雪山及八仙山國家森林遊樂區這兩天遊客爆滿，較六月份平均遊客數增加兩倍多，大雪山林道昨沿途大塞車（見圖，記者歐素美攝），停車位更是一位難求；麗寶樂園馬拉灣更湧入上萬民眾玩水消暑，加上國旅補助開跑，武陵農場、福壽山農場、東勢林場、谷關風景區等遊客都很多，假日住宿預約幾乎全滿。

上山避暑 大雪山林道壅塞

民眾昨到大雪山遊玩，結果沿途大塞車！東勢林區管理處表示，因為天氣炎熱，上山避暑的遊客多，大雪山國家森林樂區六月份周末平均遊客數約八百人，這兩天假日遊客皆破三千人，是六月份平均遊客的三.七倍，因停車場四百多個停車位都被停滿，加上大雪山林道部分路段狹窄、會車不易，致大雪山林道廿七公里處的橫嶺山隧道及卅五公里處的收費站前出現壅塞，大棟派出所緊急協助擺放「車位已滿」公告牌，並通知警廣廣播，呼籲遊客改道，以免飽受塞車之苦。

武陵、福壽山 假日住宿全滿

除了大雪山國家森林遊樂區，八仙山國家森林遊樂區，這兩天遊客人數也都逾千人，是六月份平均遊客三百八十八人的三.二倍；東勢林場表示，學生放暑假，又有國旅補助，暑假遊客也增加二至三成；武陵農場及福壽山農場也指出，因暑假遊客多，加上國旅補助，暑假假日住宿幾乎全滿，假日遊客也都逾千人。

谷關風景區住宿率約8成

谷關風景區昨天遊客也多，谷關社區發展協會理事長尹敬倫表示，谷關風景區昨住宿約八成，主因暑假跟國旅補助，使得谷關風景區的飯店住宿率平均增加約二至三成。

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