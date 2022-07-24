（台中）台、客語吟唱 萊園詩聲琅琅

「蔣渭水台語．客語漢詩吟唱賽」賽，在霧峰林家花園的萊園舉辦，參賽者都展現平日訓練的成果。（記者陳建志攝）

2022/07/24 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕為強化母語傳承、推廣吟唱藝術，義美文教基金會第二年舉辦高中生漢詩吟唱賽，今年並加入客語舉辦「蔣渭水台語．客語漢詩吟唱賽」，吸引全國一百多人報名參加，經初賽昨有四十位進入複賽，並在古色古香的霧峰林家花園萊園舉辦，因一百多年前也是櫟社吟詩的地方，古今對照更顯意義非凡，最後有廿人進入決賽。

「蔣渭水台語．客語漢詩吟唱賽」複賽，昨天在霧峰林家花園的萊園舉辦，義美文教基金會董事蔡寶來表示，台語非常優美，希望藉由台語吟詩來發揚台語的美，且因台灣是多元的社會，今年加入客語，未來也希望加入原住民語。

霧峰林家花園董事長林芳媖則表示，閩南語吟唱是本土文化的展現，尤其漢學教育在一百多年前就受到台灣知識份子的重視，因一二○年前組成的櫟社，當時的文人雅士就在萊園內吟漢詩，在萊園舉辦比賽更顯得意義非凡。

立法院秘書長林志嘉也說，今年加入客語，可說是母語的推廣，希望下一代除學習台灣母語，並能了解台灣歷史，將台灣精神、文化發揚光大。

昨天四十位參賽者，分別吟唱林獻堂、賴和、柏楊等人的作品，還有李白、杜甫等人的詩作，現場瀰漫台語、客語吟唱詩作的優美聲音，參賽者都說，藉由這次比賽更了解台語和客語優美的地方，最後有廿人進入決賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法