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    蔡其昌質疑購物節成效 台中市府︰六都第一

    蔡其昌批購物節拿市民的錢打水漂。（記者張軒哲攝）

    蔡其昌批購物節拿市民的錢打水漂。（記者張軒哲攝）

    2022/07/24 05:30

    蔡批拿市民的錢打水漂 自己將有不同規劃 新聞局︰連辦好口碑

    〔記者蔡淑媛、張軒哲／台中報導〕今年將邁入第四年的台中購物節預計十一月登場，市長盧秀燕昨天為購物節展開熱身，宣佈邀請全民為購物節創意提案徵選活動起跑，「台中購物節 等你來秀」總獎金一百一十萬元，徵件提案前十名每名將獲得十萬元台中購物金，首獎再加碼十萬元；對此，立法院副院長、台中市長參選人蔡其昌指出，歷屆台中購物節有許多市議員批評成效不彰，等同拿市民的錢去打水漂，自己未來也會規劃相關活動，但執行方式會跟盧秀燕團隊不同。台中市府新聞局長鄭照新則表示，台中購物節是品牌、口碑，創造經濟成效是六都第一。

    盧秀燕︰110萬獎金 邀市民創意提案

    盧秀燕腳傷請假二天後，首度為購物節熱身活動「台中購物節 等你來秀」現身宣傳，向市民徵求好點子，由市府辦創意提案徵選活動，強調購物節辦得一年比一年好，也是全民的購物節，希望提出好點子更吸睛，期待今年成效不要比去年差。

    台中購物節預計在今年底十一、十二月舉行，確切活動日期會再宣布，將延續活動指標，串聯台中店家一同加入購物節，推出全方位的優惠促銷，市府今年將研擬抽現金方案，刺激消費，如天天抽、週週抽、月月抽及加碼專屬抽；市府為照顧疫情受創下的在地商家、小商小販及餐飲旅宿業者，將特別規劃現金加碼抽。

    蔡其昌︰促進消費是對的 但方法不好

    蔡其昌昨日在故鄉清水舉辦「日日台中款」的新書發表會，吸引數百名鄉親捧場，立委林靜儀也到場力挺。蔡其昌受訪指出，中市府想要促進消費，讓百工百業增加收入，思維是對的，但方法不好，等於是拿市民的錢打水漂，要設計一套好的制度，怎麼將經費用在刀口上，盧市府團隊要好好檢討，怎麼促進台中消費，才是購物節的目的。

    鄭照新則反譏「蔡副院長可能去年、前年沒有參與過，歡迎他今年來參與」，被問及辦到第四年邀請全民提案活動，是否活動已經疲乏，鄭照新表示，購物節是有延續性，成為良善品牌，會繼續下去，去年代言人請藝人謝金燕，今年請林美秀，而林美秀在審計新村開餃子店，代表也是看好台中經濟潛力。

    盧秀燕為購物節熱身活動現身。（記者蔡淑媛攝）

    盧秀燕為購物節熱身活動現身。（記者蔡淑媛攝）

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