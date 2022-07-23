（台中）鄰近火車站 「停35」用地荒廢蛇出沒

議員鄭功進指出，台中火車站前「停35」雜草比人高還有蛇出沒，民眾嚇到睡不著。（鄭功進提供）

2022/07/23 05:30

〔記者林旻臻、蘇孟娟／台中報導〕台中大智路打通即將屆滿兩週年，但民進黨東南區市議員鄭功進近日接獲居民陳情，附近復興路及大智路口的「停卅五」用地遲未開發，雜草比人高，還有蛇出沒，民眾嚇到睡不著，怨淪三不管地帶；交通局指出，「停卅五」私人土地及國有土地空間，市府正積極辦理用地取得相關程序，未來將提供更多停車空間，滿足民眾停車需求。

此外，大里區十九甲新仁路一段空地疑遭不法業者違法傾倒不明廢棄物，污染地下水源，造成水質變色異味，民眾向市議員參選人張芬郁陳情，指環保局七月初曾經一度到現場採集土樣，卻未採集污染水體，也未透過公務系統警告附近居民，憂鄉親誤飲污染水，影響健康，張芬郁昨邀集環保局、霧峰警分局等赴現場採樣送檢，盼市府積極處理，保障民眾用水安全。

鄭功進指出，大智路打通是台中市長盧秀燕最常誇口的「招牌政績」，但在地居民屢有環境變髒亂怨言，其中「停卅五」用地遲未開發，連帶整個車站專用區雜草叢生，更有長輩被不明野生蛇類嚇到，居民均怨淪三不管地帶，佛系管理的結果恐影響居民安全。

議員質疑開發慢 市府︰正辦用地取得

交通局指出，「停卅五」市有土地部份已開闢九十三個停車格的機車停車場，另私人土地及國有土地空間正積極辦理用地取得相關程序；至於大台中轉運中心，已在六月廿八日辦理契約開工，預計二○二五年九月中旬前完工。

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