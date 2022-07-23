為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    安心玩台中 每團最高獎勵3萬元

    台中市府祭出每團最高三萬元獎勵 ，「山海屯都安心玩旅遊獎勵計畫」開跑。（記者張軒哲攝）

    台中市府祭出每團最高三萬元獎勵 ，「山海屯都安心玩旅遊獎勵計畫」開跑。（記者張軒哲攝）

    2022/07/23 05:30

    〔記者張軒哲／台中報導〕大玩台中！台中市政府觀旅局振興觀光旅遊經濟，二十二日宣布「台中山海屯都安心玩旅遊獎勵計畫」開跑，中市觀旅局表示，為鼓勵旅行業者帶團至台中市旅遊住宿消費，只要符合規定的帶團條件，即可申請獎勵，每團最高獎勵三萬元，活動自即日起至今年十二月三十一日止，號召全國的旅行業者帶團來玩台中。

    年底前 8人以上團體每人補助千元

    國旅補助十五日開跑後，台中市各景點旅宿業者業績成長。中市觀旅局表示，疫情重創總體觀光市場，因應疫情趨緩，為刺激經濟消費，同時提升觀光產業商機，觀旅局即日開始執行「台中山海屯都安心玩旅遊獎勵計畫」，獎勵帶團來台中旅遊消費的旅行業者，鎖定八人以上團體，提供申請每團每人一千元獎勵，每團申請上限三萬元。只要符合行程二天一夜以上，至少一夜住宿台中合法旅宿，並參訪台中景點至少兩處，於觀光工廠或產業故事館參加至少一項手作體驗或深度參觀導覽，至少兩餐於台中市餐飲業用餐，即可申請。

    須至少住1夜、吃2餐、玩2景點

    觀旅局長韓育琪指出，透過鼓勵旅行業者引客台中消費旅遊，加強旅行業者開發台中市具潛力的景點包套行程，預計可創造超過一億元觀光產值。

    今年下半年的國旅市場熱鬧滾滾，團體旅遊部分，市府除推出「台中山海屯都安心玩旅遊獎勵計畫」；自由行部分，也有「GO！享住台中」千元住宿抵用券抽獎，搭配交通部觀光局的悠遊國旅補助方案，可享最高二千三百元住宿費折抵。此計畫獎勵對象為合法旅行業，自即日起實施至今年十二月三十一日或獎助經費用完為止，敬請把握。

    谷關社區發展協會理事長尹敬倫表示，七月十七日之後，谷關風景區各飯店業績都有成長，團體客也有增加，台中山海屯都安心玩旅遊獎勵計畫確實有助益。僑園國際旅行社總經理廖玉名表示，除了中央交通部觀光局的補助以外，現在各縣市地方政府也都推出補助搶客，多少對旅行社有所助益。

    梨山景色優美，是國內渡假勝地。（記者張軒哲攝）

    梨山景色優美，是國內渡假勝地。（記者張軒哲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播