安心玩台中 每團最高獎勵3萬元

台中市府祭出每團最高三萬元獎勵 ，「山海屯都安心玩旅遊獎勵計畫」開跑。（記者張軒哲攝）

2022/07/23 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕大玩台中！台中市政府觀旅局振興觀光旅遊經濟，二十二日宣布「台中山海屯都安心玩旅遊獎勵計畫」開跑，中市觀旅局表示，為鼓勵旅行業者帶團至台中市旅遊住宿消費，只要符合規定的帶團條件，即可申請獎勵，每團最高獎勵三萬元，活動自即日起至今年十二月三十一日止，號召全國的旅行業者帶團來玩台中。

年底前 8人以上團體每人補助千元

國旅補助十五日開跑後，台中市各景點旅宿業者業績成長。中市觀旅局表示，疫情重創總體觀光市場，因應疫情趨緩，為刺激經濟消費，同時提升觀光產業商機，觀旅局即日開始執行「台中山海屯都安心玩旅遊獎勵計畫」，獎勵帶團來台中旅遊消費的旅行業者，鎖定八人以上團體，提供申請每團每人一千元獎勵，每團申請上限三萬元。只要符合行程二天一夜以上，至少一夜住宿台中合法旅宿，並參訪台中景點至少兩處，於觀光工廠或產業故事館參加至少一項手作體驗或深度參觀導覽，至少兩餐於台中市餐飲業用餐，即可申請。

須至少住1夜、吃2餐、玩2景點

觀旅局長韓育琪指出，透過鼓勵旅行業者引客台中消費旅遊，加強旅行業者開發台中市具潛力的景點包套行程，預計可創造超過一億元觀光產值。

今年下半年的國旅市場熱鬧滾滾，團體旅遊部分，市府除推出「台中山海屯都安心玩旅遊獎勵計畫」；自由行部分，也有「GO！享住台中」千元住宿抵用券抽獎，搭配交通部觀光局的悠遊國旅補助方案，可享最高二千三百元住宿費折抵。此計畫獎勵對象為合法旅行業，自即日起實施至今年十二月三十一日或獎助經費用完為止，敬請把握。

谷關社區發展協會理事長尹敬倫表示，七月十七日之後，谷關風景區各飯店業績都有成長，團體客也有增加，台中山海屯都安心玩旅遊獎勵計畫確實有助益。僑園國際旅行社總經理廖玉名表示，除了中央交通部觀光局的補助以外，現在各縣市地方政府也都推出補助搶客，多少對旅行社有所助益。

梨山景色優美，是國內渡假勝地。（記者張軒哲攝）

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