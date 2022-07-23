蔡其昌提營養午餐免費 台中市府︰已多補貼

教育局強調目前營養午餐已有多項補貼措施。（記者蘇孟娟攝）

2022/07/23 05:30

蔡︰減少煙火式開銷並爭取中央補助 教局︰六都皆無免費

〔記者張瑞楨、蘇孟娟、林旻臻、張軒哲／台中報導〕民進黨台中市長參選人，立法院副院長蔡其昌昨天續打營養午餐免費政策，表示每年所需十九億餘元經費，扣除目前補助約半數，「減少市府放煙火式開銷、與中央形成夥伴關係」，就能籌得另半數而兌現政見；市府教育局回應說，經費約需廿八億元、金額龐大，六都皆無相關規劃，但市府已有多項補貼措施，今年就編列逾十一億元。

綠議員︰保障品質 藍議員︰畫大餅

對此，民進黨團總召江肇國與楊典忠說，目前中市府補助營養午餐並未排富，與其部份補助「施小惠」，不如全面免費，市府也能因此要求廠商食材，更能保障且提升午餐品質，國民黨中市議會黨團書記長吳瓊華、執行長黃健豪則是質疑「畫大餅」，他們認為，在照顧弱勢學生的前提下，應適度「使用者付費」，市府預算應在整體考量下運用。

蔡︰針對公立國中小 花費19.5億

蔡其昌昨天於公開行程中說，聽到許多家長抱怨，學生營養午餐品質欠佳，學童也有相同感受，但對廠商而言，卻是虧損倒閉，他提出公立國中學生、國小學童營養午餐免費的政見，結合生產履歷、食農教育，「食物生產過程本來就是教育的一環」，讓孩子吃得更營養，並減輕父母負擔。

至於經費來源，蔡其昌強調，初估每年約需十九億五千餘萬元，扣除目前的補助（約十億），他上任後再籌約十億元經費就能兌現，議員周永鴻去年就曾統計，市府浪費七億、八億元預算，光是煙火式活動就將近五億元，另外，他會努力為台中爭取經費，「減少市府放煙火式開銷、與中央形成夥伴關係」籌得。

市府︰補貼逾11億元 貧生有午餐券

市府教育局表示，中市現有學生卅一萬六千多人，以每餐四十五元計算，供餐二百天，全面免費午餐一年約需廿八億元，金額龐大，目前六都都無免費，不過，台中市府都有編預算補助，今年編列逾十一億元，包括每人「五元加碼」、每人補助十元吃水果、貧困學生補助共五．五億元、推動採用國產可溯源食材計畫二．八六億元等，今年四月起，還提高貧困學生「安心午餐券」，每餐補助到六十五元。

蔡其昌推出營養午餐免費的政見，強調「減少市府煙火式開銷、與中央形成夥伴關係」就能籌得經費。（記者張瑞楨翻攝）

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