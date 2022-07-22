蔡其昌參選台中市長 鄭文燦、潘孟安、林佳龍力挺

民進黨台中市長參選人蔡其昌（左二）首場造勢大會，前台中市長林佳龍（右二）、桃園市長鄭文燦（右一）和屏東縣長潘孟安（左一）一同上台高呼「凍蒜」。（記者廖耀東攝）

2022/07/22 05:30

「好蔡上場」首場造勢 提出十大建設 當選後將啟動台中大建設元年

〔記者陳建志、林旻臻、蘇孟娟／台中報導〕民進黨台中市長參選人蔡其昌，廿一日舉辦「好蔡上場」的首場大型造勢活動，包括桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安、新北市長參選人、前台中市長林佳龍合體推薦，綠營的中市立委與市議員參選人也全員到齊力挺，展現團結的氣勢；蔡其昌端出十大建設，強調自己是行動派、「台中衝衝衝」，當選後將啟動台中大建設元年，讓台中成為進步城市。

鄭文燦︰蔡有溝通力、行動力

鄭文燦肯定蔡其昌有溝通力，接地氣、更有行動力，不是只會喊口號，是解決問題的人，「一定可以做好市長」，潘孟安則以屏東經驗，勉勵蔡其昌照顧好每位長者小孩，成為年輕人的後盾，拜託大家給台中子弟一個機會，讓台中更好。

潘孟安︰台中子弟讓台中更好

林佳龍則嘆四年前「棒子不小心被搶走了」，導致台中四年來發展不進則退，台中需要的就是「行動、行動、行動」，他是蔡其昌最大的後盾，也會是「盧秀燕最大剋星」，因為他最了解中市的建設。

林佳龍︰當蔡其昌最大的後盾

蔡其昌則細數自己從小到大在台中的成長史，妻子也是台中人，命中註定和台中市纏綿悱惻、「沒完沒了」，他提出十大建設，承諾當選後，將全力推動捷運藍線、六十五歲老人健保補助、增闢科技產業工業園區、社宅加倍、完成東豐快速道路興建及重起生活圈四號道路工程、推動中區新裝計劃、營造市民為本的城市空間、打造至少卅公里大台中水岸生活綠廊、強化台中文化活動、啟動台中二○三五年低碳城市行動等，當選後將啟動台中大建設元年。

全力推動捷運藍線、水岸綠廊

蔡其昌並火力全開，批評盧秀燕「只想當好人市長」，對比台中市前市長林佳龍任內打造的願景，她只讓城市發展陷入衰退，擺脫不了「慶記之都」惡名，競爭力下滑，「林佳龍是她最大照妖鏡」；宣稱「市長換人、空氣換新」，更是史上最大芭樂票，只有卡中火沒有具體作為，台中不能再等待，台中要大起步，將力拚逆轉勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法