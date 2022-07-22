香港夫妻來台圓夢 備覺溫暖

來自香港的陳子幹、盧勖琳在台圓夢，開設法式甜點店分享美味，落地生根。（記者蔡淑媛翻攝）

2022/07/22 05:30

〔記者蔡淑媛、林旻臻／台中報導〕來自香港的新住民陳子幹、盧勖琳，一直懷抱開設法式甜點店的夢想，在香港歷經反送中運動、雨傘革命等民主運動後，兩人決定離開家鄉，去年來台圓夢，創立籽田法式甜點咖啡館，用甜點展開在台新生活，面臨疫情打擊也不退縮，在台灣人熱情的幫助下，好口味也打下好口碑，站穩創業腳步逐漸茁壯，努力加入台灣人行列。

盧勖琳說，夫妻都熱愛法式甜點，一直想開法式甜點店，她在香港考取法國糕餅藝術文憑後，因香港開店成本太高，原本就常來台灣觀光旅遊的兩人，決定在台開店，走訪各地後選擇在台中創業。

兩人歷經香港的政治改變，看到香港不再那麼安全與自由，也不再讓人安心，決定離開香港，去年九月落腳民主自由的台灣開店，憑藉勇氣與夢想、生根台灣，陳子幹表示，剛來台中來尋找店面時，很幸運的遇到了熱心的房東，介紹店面及裝潢、水電師傅等，深刻感受到台灣人的溫暖與熱情。

夫妻開店遇到疫情後受重創生意開始結合網購平台，宅配甜點更與辦公大樓合作，提供上班族午餐輕食的選擇，並積極參與各項小農市集的設攤堅定逐夢更踏實。

移民署副署長林興春昨天與陸委會、海基會等官員，到法式甜點咖啡館訪視陳子幹、盧勖琳夫妻，歡迎兩人來台創業生根，也到烏日訪視來台二十年來的四川新住民嚴龍仙，她召集來自各國的新住民姊妹們成立行動劇團，讓更多台灣人了解新住民文化，以及適應困境的歷程，移民署統計，目前在台新住民約五十七萬人、新住民子女約三十．五萬人，將持續協助新住民及其子女在台深耕，提供關懷扶助。

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