台中大安濱海樂園虹橋 改建動工

2022/07/22 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕串連大安濱海樂園南北園區的虹橋，因老舊鏽蝕拆除，市府斥資六四三八萬元改建，昨天開工，預計明年七月完工！副市長陳子敬表示，虹橋改建完成後將提供鄉親、遊客更方便、穩固及耐久的橋梁，有助促進地方經濟繁榮發展，提升大安濱海樂園的使用安全，串連大安濱海樂園南北園區，到大安媽祖文化園區更便利。

追加預算2千萬 訂明年7月完工

副市長陳子敬表示，舊有虹橋為鋼構橋梁，因位於濱海地區鏽蝕嚴重且年久失修，變成鋼構危橋，影響行人安全，二〇一九年十月拆除，後續因疫情影響及物價飛漲，致重建工程從四四七〇多萬元，提高至六四三八萬元，追加近兩千萬元，終於在今年五月順利發包，虹橋改建後，將可提供行人及自行車通行，遊客往來大安濱海樂園北區或南區的大安媽祖園區更方便。

可走行人、單車 兩端設觀景平台

建設局表示，新建橋梁採預力混凝土梁橋，比鋼構更耐蝕，長五十七公尺，寬六公尺，提供行人與自行車使用，南北兩端設置觀景平台及自行車暨無障礙斜坡道與人行道，並連結既有的濱海堤頂自行車道。工程完工後，將銜接北岸大安濱海樂園與南岸媽祖園區，連結南北兩岸遊憩區域，提升當地觀光人潮。

建設局說，受疫情影響，營建物價大幅上漲及營造業缺工缺料，致虹橋重建工程費大幅增加，建設局指出，虹橋重建工程歷經流標，發包兩次才於今年五月順利完成發包，昨日動工，預計明年七月完工。

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