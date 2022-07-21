拍賣公司搬空寄拍骨董 14人報案

2022/07/21 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市知名「大漢觀寶國際拍賣有限公司」，月初涉嫌將價值難計的委拍古物、珠寶首飾席捲潛逃，檢警獲報追查，本月十九日凌晨將負責人夫妻檔張琪菱、黃俊成拘提到案，初步了解，兩人因資金調度出現問題，唯恐債權人找上門搬走委拍物抵債，才會漏夜搬空，全案已依背信等罪嫌送辦。

台中謝姓市民年初將一批價值上千萬古玩，委託該藝品拍賣公司拍賣，本月十一日發現該公司人去樓空斷絕聯繫，氣得當晚就報警，後續有委拍民眾得知陸續報案並組成自救會。

據查，有的委拍者將家傳骨董文物拿往寄拍；也有收藏骨董字畫的行家，為了宣傳及交流拿往寄拍；還有一種是負責人夫妻主動上網找對象，提供寄拍服務，而這些物品價值難計。

警方追查，這些物品都是在民眾報案的前幾天，漏夜以大型聯結車搬光，十九日凌晨在中市北區拘提這對夫妻到案，並在一處倉庫查扣這些古物商品，兩人初步供稱，因資金調度出現問題，唯恐債主上門搬走委拍品抵債，才會「暫時」移走，會陸續歸還。

第二分局昨表示，截至目前有十四名託售人報案，提出背信、侵占及詐欺等告訴，已將全案依背信等罪嫌移送法辦，檢方複訊後將兩人請回，但限制住居、出境。

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