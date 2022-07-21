時力質疑台中「空氣換新」跳票 盧秀燕︰已改善

2022/07/21 05:30

立委指鋼鐵業污染超越中火 中龍鋼鐵︰排放符合環署標準

〔記者林旻臻、歐素美、蘇孟娟／台中報導〕年底選戰近，時代力量台中市黨部廿日赴市府質疑盧市府治理空污只會鎖定中火，忽視台中市鋼鐵業污染，「空氣換新」跳票；將角逐市長選舉的立法院副院長蔡其昌指出，若上任除將助中火無煤化外，也會致力解決台中大眾運具、建構城市智慧交通系統改善空品；盧秀燕則強調，今年上半年台中空品標準首度低於國家標準，會繼續努力讓市民呼吸到符合國家標準的空氣。

蔡其昌︰解決大眾運具問題 改善空品

時代力量黨主席、立委陳椒華說，盧秀燕就任後多將力氣花在要求中火燃煤機組除役，忽視中龍鋼鐵污染坐大，許多工廠污染不減反增；時力台中市議員參選人傅智恒、鄒明諺、鄭勁節也表示，中龍鋼鐵早在二年前已超越中火，成為台中市粒狀污染物的最大排放單一來源，盧市府卻縱容鋼鐵業未確實規範，讓污染情況更惡化，盧市府「藍天白雲空污治理計畫」淪定期更新數據的作秀平台，空氣換新政見跳票。

蔡其昌說，盧市長只會將中火當作自己的政治提款機，面對空污議題，除協助中火二○三五年無煤達標外，也須一併解決台中大眾運具，他若接棒市府會努力，建構城市的智慧交通系統。

中龍鋼鐵公司則指出，投資環保設施逾三百六十億元致力於減排，目前各項污染物排放均符合環保署標準，而且低於現行台中市制定之鋼鐵業加嚴標準。

環局︰今年空污季PM2.5下降 歷年最佳

台中市環保局指出，市長上任以「先公後私、先大後小」兩大原則，執行「藍天白雲行動計畫」空氣品質改善對策，除了加強管制中火，更成立專案小組重點稽查重大固定污染源等多元配套，台中市今年空污季期間至七月十九日的PM2.5平均濃度每立方米十三．五微克，是史上最佳。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法