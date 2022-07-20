台中綠美圖、國際會展中心 預計2025營運

台中國際會展中心已上梁，訂後年完工、二○二五年營運。（資料照，記者蘇孟娟攝）

2022/07/20 05:30

盧秀燕稱是最優先的施政目標 綠議員︰承接前任市長規劃 卻延宕完工

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中綠美圖及國際會展中心各在今年五月十一日、七月六日上梁，台中市建設局十九日在市政會議指出，雙館預計二○二五年開館營運；台中市長盧秀燕強調，兩大建設合計投注一百億元打造，是她上任後最優先的施政目標之一，落成營運後台中將邁向國際城，對此，藍綠議員評價兩極，綠營質疑盧，承接前任市長的規劃，卻延宕效能低落，藍營議員則肯定建設成效。

2大建設耗資達百億

民進黨台中市議員陳淑華指出，兩大建設均是前市長林佳龍時規劃，盧團隊接棒後卻進度延宕，會展中心原訂在今年底完工，卻延宕又追加預算，要到後年才能完工；綠美圖原工程告示也是今年六月就工期完成，市府雖宣傳年底完工，實際上要到二○二五年才能啟用，選舉快到了拚命「大內宣」，仍難掩執行效率低落之實。

藍議員肯定建設成效

國民黨市議員楊正中則肯定兩大建設即將完工，也期許會展中心未來要貼合台中特色產業經營，配合台中有海港及空港的優勢，提昇產業質量及經貿發展；至於綠美圖將是水湳經貿園區一大亮點，位於中央公園，盼公園週邊應再強化相關規劃，發揮整體效應。

盧秀燕強調，台中國際會展中心未來可發揮台中強大產業聚落「前店後廠」優勢，提升在地產業的國際能見度，對台中產品銷售、展覽、接單及經濟發展非常重要；綠美圖則將是台中文化城的意象代表，除提供市民欣賞藝術、享受閱讀，更能讓國際旅客更了解文化城的魅力。

會展中心將是全台最大

建設局長陳大田昨在市政會議專案報告，會展中心第一期由市府籌措八十八億元興建，營運後可容納二三六○攤位展出、同時讓一萬二千六百人開會，結合與中央合作興建的二期會展中心，將成為全台最大會展場館；至於綠美圖，是全台首座美術館與圖書館雙館共構的世界級新地標，市府斥資卅二億元，各棟主體結構將陸續完成，預計二○二五年營運。

台中斥資卅二億打造兼具圖書館及美術館功能的綠美圖。（完工示意圖，市府提供）

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