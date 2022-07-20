嬰幼兒也有長新冠 變愛哭鬧

簡佳裕提醒孩童如果染疫後，出現長新冠症狀群或MIS-C可就醫評估。（記者蔡淑媛翻攝）

2022/07/20 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕本土Omicron疫情趨緩，這波疫情約二成確診者，是二十歲以下青少年和幼童，兒科醫師觀察到長新冠及MIS-C問題陸續湧現，發現有一、二歲的寶寶染疫，康復後出現情緒改變變得暴躁、愛哭鬧，甚至有五個月大的男嬰疑似MIS-C，在確診後兩個月猝死。

嬰兒染疫後2個月猝死 疑是MIS-C

茂盛醫院兒科副院長簡佳裕指出，這名五個月大男嬰在今年五月中旬確診發病，發燒一天後無其他症狀，卻在七月十三日清晨猝死，檢查肺部有白點，疑為新冠病毒所引起的MIS-C（兒童多系統發炎症候群），媽媽大哭說，孩子出生後健康良好，卻因新冠病毒而猝死，讓她無法接受。

簡佳裕表示，長新冠為初次感染後四週或以上，仍持續有新出現、復發或持續性症狀，兒童長新冠症狀與大人類似，如頭痛頭暈、倦怠、肌肉關節疼痛、遲鈍、失眠、情緒不安、胸悶胸痛、皮膚炎等，也可能出現免疫系統、心臟問題等。

簡佳裕說，近期就遇到兒童疑似長新冠造成情緒改變，一名一歲三個月大的女童原本愛說話，確診痊癒後卻變得不說話，脾氣暴躁，愛亂生氣與尖叫，經過二個月休養後，語言障礙逐漸改善；還有一對一歲半雙胞胎兄弟疑似長新冠，原本個性溫和，變得易情緒失控，他提醒家長，給孩童均衡的營養、多休息，適度補充綜合維他命，或就診長新冠特別門診評估，也提醒施打疫苗可減染疫風險及減少MIS-C發生，六個月至五歲嬰幼兒新冠疫苗即將開打，應踴躍接種。

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