中捷旅遊小手冊 明起免費發送

2022/07/19 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕暑假遊台中可搭捷運四處玩四處吃！台中捷運公司新推出《二〇二二捷伴台中遊》手冊，二十日起免費發送！中捷公司表示，疫情趨緩，加上暑假，台中捷運趁勢推出旅遊小手冊，收錄綠線沿線五十七個景點、六十三家特約商店優惠。

中捷公司董事長林志盈表示，上述手冊，有旅客最喜愛的五十七個台中捷運綠線沿線特色景點介紹，包含台中國家歌劇院、圓滿戶外劇場、中央公園、彩虹眷村、公益路商圈、逢甲夜市、審計新村、水湳普普風濾色地景裝置藝術、大坑風景區等知名景點，從中捷車站走路約十分鐘或騎自行車約二十分鐘內即可到達，手冊內附有地圖，好查好看，拿著手冊從早玩到晚，大人小孩都開心。

收錄綠線沿線57個景點

林志盈指出，除了介紹綠線沿線景點，今年手冊並新增酷碰券，共有六十三家特約商店推出七五折起的優惠券，店家囊括台中美食、伴手禮名店、質感旅宿、觀光園區等，更有入圍今年台中米其林指南推薦的台灣味小吃「小初店」，可以一路吃喝玩樂不停歇，本月二十日起至九月三十日，憑手冊優惠券至特約商店消費即可享折扣或贈品，還有加碼抽獎，民眾可至台中捷運各車站、高鐵及台鐵北中南車站、各大景點、飯店、百貨商場索取，限量二萬本。

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