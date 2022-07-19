西屯標準8人制足球場 啟用

台中啟用新8人制西屯足球場，推黃足球運動。（記者蘇孟娟攝）

2022/07/19 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市積極發展足球運動，十八日啟用西屯足球場，市長盧秀燕指出，市府近年積極打造足球環境，已新建三座足球場地、改善三座球場設施，另將斥資十三億打造能舉辦國際賽事的「台中市足球運動休閒園區」，預計八月辦理工程採購、十一月底前動工。

盧秀燕指出，市府在西屯區打造一座標準八人制人工草皮足球場地，感謝立委張廖萬堅爭取中央資源，中央補助經費一千五百萬元，市府另編列一千萬元，總經費高達二千五百萬元打造，場地除採人工草皮便於維護外，還能彈性調整為兩座五人制足球場，另外，市府在西屯足球場旁另加碼興建「十一人制標準人工草皮足球場」，預計今年十一月前動工。

位在南屯的足球園區 11月底動工

此外，各界關注佔地四點七公頃的「台中市足球運動休閒園區」期程，盧秀燕指出，台中足球園區原規劃在北屯國運中心預定地，她上任後考量民意，改到南屯區設置，規劃打造可容納六千席位、十一人制足球主球場與熱身場各一座，另有兩座五人制足球場，將是繼台北中山足球場後，全台首座足球園區，總經費十二點七八億元，中央補助五億元，市府自編七點七八億元，目前已完成規劃設計，預計今年十一月底前動工。

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