八仙山FUN暑假 6大森林主題體驗

八仙山「森林FUN暑假：林業人鮮體驗」活動，認識護管員的工作。（東勢林管處提供）

2022/07/19 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕林務局東勢林區管理處八仙山自然教育中心，將於七月廿二日至八月廿九日，每週一、五推出「森林FUN暑假」系列活動，共設計六種主題，讓家長帶著小朋友一起放鬆，沈浸在大自然。

八仙山自然教育中心推出

八仙山自然教育中心七月份精心規劃推出「山林搜查官」，以實境解謎、分隊競賽方式認識永續森林的意涵；「蟲林野SAW」則是探索白日與黑夜的八仙山森林，在涼爽及幽靜的森林步道中尋找躲在石縫、草叢、樹冠及池邊的小生物。

八月則繼續推出精彩的「木育森活趣—飛鳥騎士」，以童趣的方式由八仙山飛鳥騎士帶領大家認識森林環境，並親手DIY國產木製玩具，製作屬於自己心中的八仙山飛鳥；「黑熊森林」則帶領大家認識谷關地區，也是台灣黑熊的重要棲地，並一起重視黑熊保育議題；「工作假期—移除外來種」則邀請大家一起成為森林小尖兵，協力移除園區內的紫背鴨跖草，為八仙山森林環境盡一份心力；「林業人鮮體驗」是藉由步道闖關，帶大小朋友認識森林護管員，並瞭解他們工作的辛勞。

適合7歲以上 每場名額限30位

東勢林管處表示，配合各項防疫準則，該系列課程皆為單日型活動，並讓大家在森林環境中用餐，活動適合七歲以上喜愛大自然的大小朋友，每場名額僅有卅位。詳情及報名可洽「台灣山林悠遊網」或八仙山自然教育中心。

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