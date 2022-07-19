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    豐原醫院后里分院 提前2027年營運

    豐原醫院后里分院將落腳后里月眉糖廠裡的公園，內有許多老樹，也將保留。 （記者歐素美攝）

    豐原醫院后里分院將落腳后里月眉糖廠裡的公園，內有許多老樹，也將保留。 （記者歐素美攝）

    2022/07/19 05:30

    蔡其昌、洪慈庸任內爭取 全台首件「醫養合一」醫院 蔡英文昨視察 王必勝要求工期縮短盡快完工服務

    〔記者歐素美／台中報導〕衛生福利部部立豐原醫院后里分院及住宿型長照中心，是全台首件「醫養合一」的醫院，蔡英文總統昨到場視察，衛福部次長王必勝當場允諾，將后里分院完工營運提前至二○二七年；蔡總統則表示，長照二．○推動到最後，最重要的階段就是機構式的照顧，位於后里月眉糖廠的后里分院及住宿型長照中心，可提升整體緊急醫療應變跟救護的能力。

    立法院副院長蔡其昌表示，該案是洪慈庸立委任內，他擔任副院長開始倡議任內，於二○一九年開始推動，北台中跟南台中醫療資源失調，在后里成立部立醫院有其需要，盼地方中央一起合作儘速完成；前立委洪慈庸及現任立委楊瓊瓔、莊競程、林靜儀皆表示，這是后里鄉親企盼的重大公共建設，也是全台第一件「醫養合一」的醫院，是送給后里鄉親的最好禮物。

    物價上漲 總經費增至15.9億元

    王必勝昨天升任衛福部次長，負責簡報部立豐原醫院后里分院及住宿型長照中心，簡報中指出，因物價上漲，長照中心經費從三億多元提高至四．四億元，將設置兩百床，預計年底發包動工，後年底正式營運；另豐原醫院后里分院將設置一九五床，總經費也從十一．八億元增加至十五．九億元，預計二○二八年正式營運。王必勝說，二○二八年完工，他不太能接受，至少要在二○二七年完成，希望工期能縮短，趕快完工服務。

    蔡總統表示，台灣整體疫情已經趨緩，在邁向正常生活的過程中，中央各項防疫措施也需要地方政府跟醫療單位的配合跟執行，感謝豐原醫院在疫情期間的付出，中部地區的中重症患者都是轉到豐原醫院的專責病房，所以別感謝豐原醫院各位同仁的付出跟努力，「大家都辛苦了，謝謝」。

    蔡總統說，她自二○一六年擔任總統後，即快馬加鞭推動長照二．○，並請衛福部盤點各縣市長照的資源，就是希望透過部立醫院率先在資源比較不足之地，規劃公共化的住宿式長照機構，感謝地主台糖全力協助。

    總統蔡英文（左二）在立法院副院長蔡其昌（左三）等陪同下，視察部立豐原醫院后里分院及長照中心進度。（記者歐素美攝）

    總統蔡英文（左二）在立法院副院長蔡其昌（左三）等陪同下，視察部立豐原醫院后里分院及長照中心進度。（記者歐素美攝）

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