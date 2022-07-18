台中舊城區旅行趣 訪老市場逛文創聚落

「富興工廠1962」是由全台第一家化妝品製造廠轉型，成為藝文策展、創意餐飲與設計工作室進駐的文創空間。（記者歐素美攝）

2022/07/18 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕國旅補助實施，台中市旅宿業者紛紛推出獨家專案，加碼提供優惠，觀光旅遊局邀請民眾暑假來台中舊城區遊玩，可搭乘台鐵出台中火車站後步行或租借YouBike騎旅東區，或使用電子票證搭乘暑期票價半價優惠的「台灣好行–台中時尚城中城線」探訪帝國製糖廠、第四市場、綠空鐵道等景點。

火車站出發 步行、單騎或搭乘好行

觀旅局長韓育琪表示，「帝國製糖廠」是歷史建築，搭配優美的星泉湖，漫步在環形步道欣賞湖濱生態景觀，可享受湖畔舒適的新好生活；附近的「第四市場」則保留原攤台、屋架、太子樓及招牌，融入茄芷袋、白鐵仔桌椅等早期市場的元素，別有一番穿越時空的風味。

位於台中火車站後方的最新美學創意新聚落「富興工廠1962」，是具有六十年歷史的全台第一家化妝品製造廠轉型，成為藝文策展、創意餐飲與設計工作室進駐的文創空間；鄰近的「綠空鐵道1908」，步道沿途有許多雕刻長廊，記錄百年鐵道的許多回憶，空中花園可漫步俯瞰綠川及舊鐵軌，以不一樣的角度旅遊台中。

順遊製糖廠、綠空鐵道、富興工廠

觀旅局指出，東區是台中較早成型的舊城區之一，過去受到鐵路阻隔影響發展，隨著鐵路高架化和大智路打通，加速縫合都市景觀。台中火車站左前方的「李方艾美酒店」預計今年第三季試營運；主打親子型消費娛樂的「LaLaport購物中心」年底也將開幕，東區將成為新舊並蓄的新興旅遊目的地。

暑假期間來趟「舊城區、新時尚」之旅，手中持有「GO！享住台中」千元住宿抵用券的民眾，八月底前搭配中央悠遊國旅補助，還可享有全國最高優惠二千三百元的折扣。

另米其林官方日前公布七月「新入選」餐廳名單，台中市北屯區「竹之鄉」與新社區「飛花落院」獲青睞，觀旅局表示，台中的好味道持續受到饕客鑑賞與肯定，將持續整合公布的名單及周邊景點推出建議遊程。

「第四市場」重建後別有風味。 （記者歐素美攝）

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