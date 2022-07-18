盧秀燕PO臉書 全力與中央合作防疫

台中市長盧秀燕（左二）在臉書PＯ文，強調對防疫的努力。（資料照，記者蘇金鳳攝）

2022/07/18 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長選舉只剩不到五個月，民進黨的市長參選人蔡其昌昨天行程滿檔，國民黨的市長盧秀燕則未有公開行程，只在臉書PO文談防疫成績，外界臆測，盧秀燕是鴨子划水，只排私人行程，而PO防疫成績是因陳時中曾公開感謝盧秀燕配合中央防疫政策，表達即使換了指揮官，站在「是同胞，就是家人」立場，會持續跟中央全力合作。

民進黨市長參選人蔡其昌昨天下午在全代會之前，上午就掃了建國市場一圈，在正式獲黨主席蔡英文推薦後，戰鬥位置站好，晚上更有兩個行程，不過，市長盧秀燕則未有任何公開行程，看似好整以暇，外界指出，盧秀燕應該有私人行程。

盧秀燕最近頻頻透過臉書，宣傳其市政成果，十六日更在臉書談台中市的防疫成績，指出去年五一九的三級警戒後，台中進入戰備狀態，今年四月疫情捲土重來，一年多下來，中市一共開了一百八十六場記者會。

盧秀燕在臉書提到，前年第一批台商返台，找不到安置地點，中央來求援，她心想「是同胞，就是家人」，儘管染疫了，也要幫他們找地點，讓他們安心休養，好跟家人團聚。

她表示，去年至今，台灣歷經兩波的疫情，市府服務不周的地方，希望市民朋友能夠包容。但也希望市民朋友感受到，所有的防疫夥伴都很努力。她並謝謝市民「我們一起努力，讓台中更好」。

外界認為，盧秀燕在王必勝接任指揮官後，PO出中市的防疫成果，是因為陳時中感謝盧秀燕配合中央防疫，受市民肯定，盧秀燕除了彰顯中市防疫績效，也表達中市防疫會持續跟中央合作的善意，以取得更多市民的信任。

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