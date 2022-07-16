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    首頁　>　臺中市

    台中嬰幼兒疫苗 分齡造冊4天施打

    2022/07/16 05:30

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中昨天新增本土確診個案三千二百九十三例，比上週五確診數減少一成四，市長盧秀燕表示，台中每天新增個案穩定下降，疫情進入平原期，並宣佈六月個月至未滿六歲兒的嬰幼兒疫苗將於七月二十二日開打，將於二十二到二十五日開設四十六處嬰幼兒快打站，並分齡造冊分批接種，另因疫情已趨緩，也宣佈暫停開設疫情記者會。

    中央針對嬰幼兒數配發六成疫苗共六萬劑莫德納嬰幼兒疫苗，七月二十一日首批配撥三萬六千劑，中市在隔天二十二日開打，第二批二萬四千劑預計七月二十八日配送完成，盧秀燕表示，即日起醫療院所也開放預約，台中市也規劃四天共四十六處快打站，搭配民政局發放疫苗接種通知單。

    民政局長吳世瑋補充，四十六處嬰幼兒快打站提供莫德納疫苗第一劑接種服務，並依年齡分六個月至未滿二歲（A組）、二歲以上至未滿六歲（B組）兩個族群施打，考量家長上班時間與孩子托育狀況，A組多由祖父母或保母照顧，以安排平日施打為原則；而B組多已於幼兒園就讀，規劃於假日施打，如果家中有兩組幼兒，可擇一時段前往。

    衛生局副局長陳麗娟也說明，台中市新增七例死亡案例，年齡介於六十六至九十五歲，七例皆有慢性病史。另統計全市長者第四劑疫苗接涵蓋率四成二，鼓勵長輩向醫療院所預約施打，提升防護力。

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