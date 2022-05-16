打3劑快篩陰免居隔 台中市府支持

台中市長盧秀燕表示，有關台中市居家照護統計，解除隔離近九千五百人。（台中市府提供）

2022/05/16 05:30

讓衛生單位人員能簡化行政程序 全力照護確診者

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市昨日新增本土武漢肺炎確診個案四千零二十九人，針對中央將鬆綁「三+四」居家隔離條件，若打滿三劑疫苗加快篩陰性，可取代居家隔離，衛生局長曾梓展表示，全力支持中央做法，讓衛生單位人員能簡化其他行政程序，更希望能朝向快篩陰性「○+七」（以七天自主防疫或自主健康管理，取代居隔）的方向，更能全力照護確診者，另目前全市兒童確診者無中重症者，專責病房也足夠。

目前無兒童中重症個案

因基隆有二歲確診男童疑病毒性腦炎在轉院途中不治，曾梓展指出，台中市目前確診兒童無中重症者，昨天公布確診者中十二歲以下兒童有五百四十人，近期全市兒童確診者約占全數的十三％到十七％，他說，中央規定兒童專責病床占武漢肺炎專責病床的兩成，以台中榮總來說目前有二十一床、中國附醫二十七床，目前中市無兒童中重症個案，床位彈性使用。

針對中央研議打三劑疫苗加快篩陰性免居隔的新措施，曾梓展指出，確診者每天大量增加，地方再匡列居隔者常會來不及，以目前中市第一、二、三劑涵蓋率分別為九成、八成五及六成六，新措施如上路，能減少地方工作量，希望再鬆綁到打二劑快篩陰性免居隔，或是快篩陰性「○+七」，與病毒共存下，能兼顧防疫與正常生活，民眾應自主健康管理，也讓衛生單位全力照顧確診者，預防中重症及死亡。

曾梓展指出，中市每天PCR採檢量約八千三百份，單日最高可達一萬六千份，也指出，目前疫苗充足，莫德納有約四．四萬劑，高瑞二．八萬劑、AZ有四千多劑，呼籲民眾踴躍施打。

14診所報名PCR得來速

至於「診所PCR得來速」目前有七家，還有十四家報名，經中央審核及地方評估及設備到齊後，預計最快十六日後可陸續上線。

市長盧秀燕表示，有關台中市居家照護統計，累積有近三．三萬人進行評估，已有八成九已收案，解除隔離近九千五百人，另新增一名一○三歲人瑞確診，未接種疫苗，已收治醫學中心治療，病況穩定。

台中市兒童疫苗陸續施打，除了校園集體接種，家長也趁週末假日帶孩到醫療院所或外展站施打。（記者蔡淑媛攝）

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