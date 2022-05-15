大學遠距教學 東海實施到學期末

2022/05/15 05:30

〔記者蘇金鳳、何宗翰、張軒哲／台中報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情升溫，教育部最新統計，全國已有七萬多名學生染疫，教育部與各大學召開防疫長線上會議，同意即起全面開放各大學可遠距教學至本學期末，不用通報教育部，由於台中市多所大學確診學生人數增加，目前除東海採取全校遠距教學到本學期末，靜宜、朝陽、亞洲大學採取兩週全校遠距，中興大學及逢甲大學授權給教授或者讓學生自行選擇，防範疫情在校園蔓延。

靜宜、朝陽、亞大先規劃2週

各大學中，靜宜大學將自五月十六日至五月二十九日全校實施線上遠距教學演練，朝陽科技大學日前已宣布自五月十六日至廿八日實施預防性遠距教學演練，針對教育部同意各大學可遠距至期末，將召開防疫專責小組會議討論，原則上將配合教育部朝此一方向進行規劃；亞洲大學防疫長兼學務長張少樑表示，自五月十六日起進行全校授課防疫演練改採遠距教學，為期兩週，之後視疫情發展，得依實際演練需求延長期程至學期末。

東海大學開會決定配合教育部決定，十六日開始全遠距教學到學期末，中興大學則表示，目前未實施全校遠距教學，但已授權課程教師與同學，根據班上師生確診或密切接觸之情況，達成協議後，即可採行線上教學。

此外，興大的隔離、照護宿舍和篩劑量體尚稱充足，也有專責單位即時回應師生需求，未來二週將持續觀察疫情變化，隨時採取因應措施。

逢甲大學則表示，目前還是採取混成課程，學生可自己選擇要實體上課還是遠距上課。

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