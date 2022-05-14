民進黨台中市議員初選 現任、政二代全上

2022/05/14 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨台中市七個選區的民調初選，昨天正式結束，現任市議員全數獲得提名，整個初選結果顯示，曾任市議員不見得是知名度的保證，政二代地方資源雄厚，加上年輕優勢，不但能全部過關，有些人更超越現任市議員，對現任市議員無疑是警訊；中市黨部主委李天生表示，下週三中執會將確認通過提名。

7選區完成民調 下週三確認提名

民進黨中市有七個選區需民調初選，從五月九日開始電話民調，分別是第四選區（后豐區）、五選區（潭雅神）、八選區（北屯）、九選區（北區）、十選區（中西區）、十一選區（東南區）與十三選區（大里與霧峰）。

初選的結果可看出，七個選區所有政二代都初選成功，分別是八選區謝明源的女兒謝家宜、九選區張溫鷹的女兒陳俞融、十一選區何敏誠的兒子何昆霖，以及邱素貞的女兒陳雅惠，陳雅惠雖是婦女保障名單，還是排名第三名，仍在入選名次中，顯示其第一代的地方實力，依然能挹注轉移給第二代。

5位前任2人出線 2新人挑戰成功

另外，有五位曾任市議員重新挑戰，但只有蔡雅玲、張芬郁兩人挑戰成功，顯示曾任市議員，不見得是知名度的保證；至於新人部分，則多半落馬，不過，第四選區的廖芝晏，第五選區的林義偉兩位新人，則是挑戰成功，林義偉得票率更是超越老將蕭隆澤，獲得第二名，實力不容小覷。

七個選區經初選後，獲提名的名單，分別是第四選區謝志忠、廖芝晏，第五選區周永鴻、林義偉、蕭隆澤，第八選區曾朝榮、謝家宜、蔡雅玲，第九選區陳俞融、賴佳微，第十選區江肇國、黃守達，第十一選區何昆霖、鄭功進、陳雅惠、第十三選區李天生、林德宇、張芬郁。

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