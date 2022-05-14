台中市托嬰中心有確診 全班停托7天

考量嬰幼兒未能打疫苗，托嬰中心如有確診案例，全班停托七日。（市府提供）

2022/05/14 05:30

比中央規定的3天還多4天 全市181家 38家通報確診個案

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市十三日新增三七○八例例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診，衛福部放寬托嬰中心確診個案停托天數，從原本十天日縮短為三日，考量嬰幼兒未能打疫苗，台中市長盧秀燕宣佈不跟進中央，台中市托嬰中心如有確診案例，全班停托七日，讓傳染風險降到最低。

老人打疫苗送千元 延至月底

此外，台中市推六十五歲以上長者，接種疫苗加碼獎勵五百元，原訂獎勵到十五日截止，盧秀燕昨天也宣佈，跟中央同步延長獎勵期到五月卅一日，長輩打疫苗月底前都能拿到一千元獎勵。

盧秀燕指出，台中市一八一家托嬰中心，到五月十日止，共卅八家托嬰中心通報確診個案，雖然托嬰中心工作人員，有九成六比例已打完第三劑疫苗，但考量二歲以下嬰幼兒，無法戴口罩且不能打疫苗，托嬰中心又是相對密集場所，因腸病毒都停托七日，徵詢業者等意見後，台中市決定不跟進中央新規定。

盧秀燕指出，托嬰中心確診個案如在「確診前二日內」曾送托，全班暫停托育七日；如機構無分班或分班服務模式不清楚者，視為同一班；居家式托育服務亦比照辦理。

社會局長彭懷真指出，目前六都中，高雄市和桃園市依中央新規範，托嬰中心如有確診停托三日；包括台北市、新北市和台南市與台中市均是停托七日。

血氧機改詢問制 不再隨戶發

此外，盧秀燕指出，台中市為落實居家照護者健康自主監測，居家照護關懷包均配置有血氧機，民眾解隔後須還，但回收狀況不理想，她強調，這是公有財產，呼籲市民記得拿到衛生所歸還，至於後續居家照護者的血氧機，將改採「詢問制」，有需求才會發放血氧機，不再隨家戶發放。

台中市十四日將再開四十餘處快打站，替十八歲以上民眾接種第三劑莫德納，盧秀燕提醒，應是近期最後一次開設快打站，請民眾踴躍接種。

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