爆音車擾眠 台中市府︰研議有效取締

中市市議員蕭隆澤表示，爆音車擾民事件日增，嬰幼兒驚嚇嚎哭不止，環保局強調，將從源頭裝配廠著手。（記者蘇金鳳攝）

2022/05/13 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕改裝車肆虐台中市，產生爆音頻率愈來愈高，市議員蕭隆澤昨天在市議會痛陳，爆音車集體出現在深夜，刺耳噪音劃破寧靜深夜，居民被吵醒，好不容易沈睡的嬰幼兒，也被驚醒而整夜嚎哭，讓父母整夜無法入睡，他短時間就接獲八件陳情，事態已非常嚴重；環保局長陳宏益表示，爆音車一台接一台，一張照片拍到兩台車，就不能開罰，執法難度高。

副市長陳子敬表示，他也曾聽過爆音車擾人聲浪，市議員一人接獲八件，足見事件嚴重，會與相關單位開會討論，如何有效取締。

市議員接獲8件陳情

市議員蕭隆澤質詢指出，他最近接獲八件陳情，居民指控，常在深夜被呼嘯汽機車驚醒，嬰兒甚至驚嚇而啼哭不止，警察局各分局聯合環保局、監理站執行聯合稽查，但警方取締頻率太低，無法有效嚇阻改裝噪音車橫行，此現象遍及全台中，居民生活品質大受影響。

他建議，警方需協調規劃執行「區域聯防」取締專案勤務，於同一時間，選定相同路段，搭配實施噪音車輛路邊攔檢（科技執法），以避免改裝車輛規避改道行駛，並彈性調整，以避免固定時間，讓改裝車有機會逃避。

擬聯合稽查或定點執法

環保局長陳宏益表示，因爆音車一台接一台呼嘯而過，一張照片拍到兩台車，無法辨識哪一台噪音超標，因此就不能開罰，目前採取的對策，是直接請車主來驗車，未來研議辦理聯合稽查，或加強於改裝車行周圍執法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法