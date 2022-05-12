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    《民進黨台中市議員初選 第4、8選區民調出爐》謝志忠、廖芝晏、曾朝榮、 謝家宜、蔡雅玲出線

    2022/05/12 05:30

    〔記者蔡淑媛、歐素美／台中報導〕民進黨台中市第四選區（后里、豐原）及第八選區（北屯區）市議員初選電話民調結果昨出爐。第四選區將提名現任市議員謝志忠及新人廖芝晏，捲土重來的翁美春以些微差距落後廖芝晏，她幾經思考決定尊重黨的初選機制，未來將全力輔選市長參選人蔡其昌；第八選區則由曾朝榮、謝家宜、蔡雅玲獲得提名。

    些微差距 翁美春落馬

    民進黨昨公布第四選區初選電話民調結果，謝志忠以○．二五二六取得第一，新人廖芝晏靠加權百分之二十拿到○．一七六九，一舉超前翁美春的原始分數○．一七四一，對於小輸○．○○二八，翁美春表示尊重黨的初選機制，恭喜獲得提名的謝志忠及廖芝晏，將全力輔選市長參選人蔡其昌。

    而在這選區應選為五席，民進黨提名兩席確定，國民黨現任議員張瀞分、陳本添尋求連任，新人邱愛珊也揚言參選到底，加上無黨籍現任議員王朝坤及陳清龍尋求連任，時代力量也推舉在地青年傅智恒參選，形成八人搶五席，競爭非常激烈。

    第八選區民進黨初選則呈現六搶三局面，結果由現任市議員曾朝榮以○．四四九七拿下第一，遙遙領先；謝明源交棒女兒謝家宜獲○．一九四二，捲土重來的前市議員蔡雅玲以○．一四六四拿下第三，新人、和平里長林煜舜拿到○．一三七九，雙方只差○．○○八五，回鍋老將王岳彬拿到○．○五三五，還有新人廖士毅為○．○一八三，由曾朝榮、謝家宜、蔡雅玲獲得提名。

    民進黨第八選區提名確定，但面臨國民黨現任市議員沈佑蓮、賴順仁力拚六連霸，陳成添爭取第五任，被視為市長愛將的空戰強將黃健豪，還有民眾黨提名邱于珊、時代力量提名北屯區服務處主任江冠頫參選、無黨籍平興里長李文基也力爭更上層樓，競爭也很激烈。

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