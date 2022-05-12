聽奧台灣首金 許樂百米跨欄奪牌

許樂挑戰聽奧女子一百公尺跨欄摘台灣首金。（市府提供）

2022/05/12 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台灣之光！夏季達福林匹克運動會正於巴西舉行，來自台中的選手許樂繼日前勇奪「女子一百公尺」銅牌後，十一日再傳捷報，許樂挑戰「女子一百公尺跨欄」決賽，雖遭遇大雨及低溫，仍以十三秒九一的佳績再破聽奧大會紀錄，更勇奪得這屆聽奧台灣首金。

許樂就讀台中市新民高中高三，校方指出，許樂這次出戰巴西聽奧，是她人生第一次出國，也是她的首場國際賽，許樂田徑項目表現優異，征戰國內各式田徑賽屢傳佳績，但她受限聽障透過電子耳聽取槍聲訊息，反應時間會慢常人約○．一秒，卻用更多努力，累積衝刺能量，爭取佳績。

校方指出，昨日比賽時當地大雨下，許樂還是一馬當先，以十三秒九一的成績打破大會原紀錄十四秒二○並摘金，讓聽奧中華隊代表團首面金牌人袋，她出賽前希望能為國家爭取金牌最高榮譽，終於如願以償。

校方指出，許樂曾表示田徑改變了她的人生，現在的她變得有自信，她想用自己的故事告訴大家，努力接受有缺陷的自己，找到自己的專長。

許樂的教練簡慶宏表示，這次參與聽奧前除了得面對疫情、時間差、環境適應性的衝擊考驗外，比賽當天還遇到滂沱大雨且低溫的環境，能有這樣的表現與亮眼成績，一切努力都值得。

台中市長盧秀燕昨也在在臉書盛讚許樂為台中之光，運動局長李昱叡也獻上祝福與感謝，期許她明日（巴西時間）再戰二百公尺賽事能再創佳績。

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